Ewa Farna wyjaśniła sytuację z Arkiem Kłusowskim z programu "Idol". Piosenka zamieściła wpis na Facebooku, w którym odniosła się do zarzutów, które pojawiły się po emisji ostatniego odcinka. W czasie castingu do show, Ewa zachowała się tak, jakby nie znała Kłusowskiego. Gwiazda i uczestnik "Idola" znają się świetnie. Współpracowali m.in. przy tekstach do hitów Ewy "Ulubiona rzeczy" oraz "Wszystko albo nic". Jak Farna wytłumaczyła się z sytuacji?

Ewa Farna wyjaśnia sytuację z Arkiem Kłusowskim

Po emisji środowego odcinka "Idola" na profilu Ewy Farnej pojawiło się sporo negatywnych komentarzy z zarzutami, że gwiazda zachowała się nie w porządku, udając, że nie zna swojego współpracownika. Zaczęły się domysły, dlaczego mogła to zrobić. Nie chciała faworyzować Arka? A może chodziło o coś zupełnie innego? Okazuje się, że domysły internautów nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ewa Farna wyjaśniła, że materiał z udziałem Arka został pocięty, a fragmenty, w których mówi o tym, że zna Kłusowskiego i współpracowała z nim, usunięto.

Absolutnie nie udawałam, że Arka nie znam, hello. Materiał został tak pocięty, ale oczywiście z Arkiem się znamy, napisał dla mnie parę tekstów, rozmawialiśmy razem, a powiedziałam o tym fakcie jurorom po ich ocenie Arka, by nie mieć na nich wpływu. Jednak to zostało wycięte. Kochani, to TV, nie wszystko jest pokazane. Na montaż nie mamy wpływu - napisała Ewa Farna.

Arek Kłusowski uzyskał cztery głosy na "tak" i przeszedł do dalszej części programu. Ma szanse, by wygrać "Idola"? Obecnie wokalista pracuje nad swoją pierwszą płytą "Mimowolnie", która ma ukazać się pod koniec 2017 roku. Album promuje piosenka "Recepta":

Nigdy nie interesowało mnie, by opowiadać o swoim życiu w plotkarskich portalach i kolorowych gazetach. Wolę mówić o sobie muzyką, którą tworzę - mówi Arek

Ewa Farna wyjaśniła, że sytuacja z Arkiem Kłusowskim wyglądała inaczej, niż pokazano to w programie.

Piosenkarka i Kłusowski współpracują.

Ewa Farna jest jedną z jurorek w reaktywowanym programie "Idol".

Piosenka Arka Kłusowskiego - "Recepta".