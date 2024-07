1 z 15

Za nami kolejny odcinek nowej edycji programu "Idol". Nie zabrakło oczywiście doskonałych występów, ale i tych słabszych. Komu Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz oraz Wojciech Łuszczkiewicz powiedzieli "tak", a kogo odesłali do domu?

Idol - relacja z drugiego odcinka

Wśród uczestników pojawił się m.in. Arek Kłusowski - znany wszystkim z programu "The Voice of Poland". Co zaśpiewał? Jak wypadł? Czy przeszedł dalej? Kto jeszcze pojawił się na scenie w Idolu? Wszystkie szczegóły na kolejnych stronach!

