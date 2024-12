Za nami już 11. edycji "Rolnik szuka żony". Trwają też castingi do 12. edycji show, które odmienia życia uczestników. Co działo się u ulubieńców widzów w 2024 roku? Przypominamy, o czym rozmawialiśmy z uczestnikami "Rolnika".

Uczestnicy "Rolnik szuka żony" w 2024 roku

Za nami świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", podczas którego studio programowe odwiedziło aż siedem par. Uwielbiane przez widzów duety opowiadały, jak wyglądało ich życie w ostatnim czasie. My zrobiliśmy małe podsumowanie z wywiadów, jakie w tym roku przeprowadziliśmy z uczestnikami "Rolnik szuka żony".

Waldemar i Dorota zdradzali, jak wyglądały ich przygotowania do przeprowadzki do domu rolnika oraz jak wygląda ich nowa rzeczywistość. Opowiadali też o ostatnich przygotowaniach do narodzin małej Dominiki, która przyszła na świat we wrześniu 2024 roku. Z kolei Kamila Boś zdradziła, jak układa się jej życie po programie;

Program bardzo mi otworzył furtkę.

Nie ukrywała również, że bywało jej ciężko:

Jak program się zakończył to było mi ciągle pod górkę, ciągle czegoś mi brakowało, szukałam i coś było nie tak. Byłam w terapii dwa lata. Zakończyłam i jestem z siebie dumna. Czuję, że rozkwitam i robię fajne rzeczy.

A co zdradzili nam inni uczestnicy "Rolnik szuka żony"? Koniecznie zobaczcie przygotowany przez nas materiał.

