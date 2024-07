Już we wtorek (17 maja) wielki finał programu Agent-Gwiazdy. Dostali się do niego - Hubert Urbański, Macademian Girl i Antek Królikowski. Kto z tej trójki okaże się tytułowym agentem, a kto wygra show? Przekonamy się już za kilka dni!

W Internecie nie brakuje opinii, że to Hubert Urbański pełnił przez cały program rolę agenta, a jednym z dowodów na jego "grę" ma być fakt, że były prowadzący show "Milionerzy" przez cały program udawał, że ma lęk wysokości, a tymczasem okazuje się, że jedną z jego pasji są... skoki ze spadochronem. Zdanie internautów podziela Marcin Prokop, który również stawia na Huberta!

Ja mam swój typ - moim typem jest Hubert. Po pierwsze umie skrzętnie trzymać emocje, co pokazał w Milionerach. Po drugie zawsze trzymał się z boku. Był bardziej typem obserwatora niż uczestnika, powiedział w "Dzień dobry TVN" Marcin Prokop.

Co na to Hubert Urbański? Tylko się uśmiechnął ;-) I przy okazji wytłumaczył, że on również w życiu prywatnym lubi trzymać się z boku. Z kolei Dorota Wellman zauważyła, że wiele osób obstawia na Agenta... Macademian Girl, bo to byłby bardzo nieoczywisty wybór. Prowadzący DDTVN doszli do wniosku, że Tamara pokazała w programie, że jej mocną stroną jest praca zespołowa, a to jednak zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że na co dzień pracuje sama i prowadzi swój blog.

Okazuje się, że prowadzący bardzo się pomylili.

Mój blog to teraz cały zespół ludzi - graficy, redaktorzy, więc ja na co dzień też muszę być liderem, więc ta praca zespołowa jest dla mnie rzeczą naturalną. Oczywiście zaczęło się od indywidualnego pomysłu, od mojej pasji, ale teraz już to cały zespół, powiedziała Macademian Girl.

Kto waszym zdaniem jest Agentem w show Agent-Gwiazdy? Zagłosujcie w naszej sondzie!

TVN/x-news

Finaliści programu byli ostatnio gośćmi Dzień dobry TVN

TVN/x-news