Już za kilka dni wielki finał programu "Agent-Gwiazdy". Czy okaże się, że to właśnie Hubert Urbański jest osobą, której zadaniem jest utrudnianie rozwiązywania zadań uczestnikom show? Fani programu uważają, że to właśnie były prowadzący program "Milionerzy" jest tytułowym agentem!

Hubert Urbański jest agentem?

Huberta Urbańskiego od początku programu pozostali uczestnicy nazywali "gapą". Przy wykonywaniu wielu zadań był rozkojarzony, myliły mu się ważne fakty, wiele osób wprowadził w błąd, a podczas konkurencji, które odbywały się na wysokościach - nie chciał wykonywać zadania. Hubert mówił uczestnikom, że ma lęk wysokości i nie potrafi się przełamać. Dlatego pozostali wybaczali mu to, że nie wykonał zadania i przez to dostaną mniej pieniędzy do wspólnej puli. A na tym polega właśnie funkcja agenta - utrudniać wykonywanie zadań tak, żeby grupa zarobiła jak najmniej pieniędzy... Okazuje się jednak, że na stronie agencji Bumerang, w której jednym z aktorów jest Huber, znajduje się jego CV, a w nim w kategorii umiejętności: skoki spadochronowe! Fani programu szybko znaleźli stronę agencji i napisali o tym na oficjalnym profilu show na Facebooku.

Strona agencji Bumerang z CV Huberta Urbańskiego

Początkowo wydawało się, że obsadzenie Huberta w roli Agenta byłoby zbyt przewidywalne, bo Hubert to bardzo inteligentny człowiek, który w programie "Milionerzy" wiele razy udowodnił, że potrafi manipulować ludźmi. Z tego też powodu wiele osób nie typowało go na "Agenta", bo wydawało się to zbyt oczywiste, ale może właśnie o to chodziło, żeby zmylić uczestników? Do tego w ostatnich odcinkach Hubert często psuł wiele zadań i kłócił się z Macademian Girl. Podczas zadania w bibliotece, okazało się, że Hubert zmylił Joannę Jabłczyńską wysyłając ją po książki w miejsca, w których ich nie było. Joanna Jabłczyńska obstawiała go w teście i odpadła, co mogłoby teoretycznie wykluczać Huberta z grona podejrzanych, ale równie dobrze zarówno Macademian Girl, jak i Antek Królikowski mogli obstawiać Huberta, ale po prostu na więcej szczegółowych pytań odpowiedzieli lepiej niż Jabłczyńska. Mało tego. Fani show twierdzą, że w zwiastunie programu, gdy Kinga Rusin pyta, kto jest agentem, rękę podnosi Hubert Urbański. Dodatkowo fani programu twierdzą, że plotka o tym, że Hubert jest agentem, pojawiła się w sieci już dwa tygodnie temu. Myślicie, że to prawda?

Fani uważają, że to dowód na to, że Hubert jest agentem!

Kto jest Agentem?

Zanim jeszcze program "Agent-Gwiazdy" pojawił się na antenie, w sieci pojawiła się informacja, że agentem jest Dominika Tajner-Wiśniewska. Wiele osób stawiało właśnie na nią, bo Dominika wielu zadań nie wykonywała i raczej trzymała się z boku, a agent to osoba, która nie powinna się rzucać w oczy. Dominika jednak odpadła tuż przed półfinałem, a w grze zostali wtedy - Macademian Girl, Antek Królikowski, Hubert Urbański i Joanna Jabłczyńska. I to właśnie aktorkę wiele osób typowało na agenta, bo Joanna wiele razy mieszała w zespole, a do tego w przedostatnim odcinku udało jej się oszukać Macademian Girl i Antka Królikowskiego i wygrać z nimi w walce o immunitet. Joanna jednak odpadła z show tuż przed finałem i w gronie podejrzanych znów znalazł się Hubert Urbański.

TVN podjął decyzję w sprawie drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy". Program wróci na antenę?

Hubert Urbański jest agentem?

Myślicie, że Hubert kłamał na temat tego, że ma lęk wysokości, żeby oszukać uczestników i nie wykonać wielu zadań?