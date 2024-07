Eliza z "Hotel Paradise" opublikowała w relacji na Instastory swoje nowe zdjęcie, na którym prezentuje efekty ostatniej metamorfozy związanej ze zmianą koloru włosów i powiększeniem ust. Eliza pisze wprost, że czeka na operację i "trochę się boi". Internauci w komentarzach na Instagramie wspierają partnerkę Jay'a!

Eliza z "Hotel Paradise" pisze o obawach przed operacją!

Eliza z "Hotel Paradise" w ostatnim czasie podjęła wiele ważnych decyzji, którymi podzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Niedawno Eliza z "Hotelu Paradise" ogłosiła, że wraca na studia, potem razem z Jay'em wybrali się w podróż do Paryża, a zaledwie kilka tygodni temu ogłosili, że kupili mieszkanie. To nie wszystko! W ostatnich tygodniach ogromne kontrowersje wzbudził fakt, że Eliza z "Hotelu Paradise" powiększyła ust. Uczestniczka hitu TVN7 zdecydowała się zareagować na falę krytyki i napisała wprost, że to jej decyzja i nie wszyscy muszą ją akceptować. Teraz Eliza opublikowała nowe zdjęcie i pisze o operacji. Okazuje się, że partnerka Jay'a ma pewne obawy:

Jutro mam operację, trochę się boje - napisała Eliza w relacji na Instastory.

Internautki okazują wsparcie Elizie i piszą wprost, że na pewno wszystko pójdzie dobrze, choć to, że pojawiają się obawy jest zupełnie naturalne. Uczestniczka "Hotelu Paradise" ma wśród swoich obserwatorów ogromną społeczność, która kibicuje jej relacji z Jay'em i popiera jej kolejne decyzje dotyczące zmian w wyglądzie.

- Eliza nie martw się operacją wszystko będzie dobrze. - pisze jednak z fanek

Eliza z "Hotelu Paradise" jednak nie zdradziła, jaka operacja ją czeka. Sądzicie, że uczestniczka hitowego show stacji TVN7 dalej zamierza zmieniać swój wygląd? Elizie oczywiście życzymy wszystkiego dobrego!

