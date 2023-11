Eliza z „Hotelu Paradise” w relacji na Instastory opublikowała poruszająca relację na temat ogromnej straty, jaka ją ostatnio spotkała. Uczestniczka randkowego hitu nie ukrywa, że długo zastanawiała się, czy poruszać ten temat publicznie. Strata jest naprawdę bolesna, a Eliza wyznaje:

Eliza z „Hotelu Paradise” bez wątpienia jest jedną z najmłodszych i najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu. Gwiazda randkowego hitu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często pisze o tym, co dzieje się w jej życiu. Teraz Eliza zaskoczyła poruszającym wyznaniem o ogromnej stracie:

Okazuje się, że Eliza miała wątpliwości, czy pisać o stracie ukochanego pupila, z którym się wychowywała, ale ostatecznie postanowiła poruszyć ten trudny dla niej temat:

Na początku nie wiedziałam, czy się dzielić z Wami tą wiadomością, ale doszłam do wniosku, że skoro mówię o pozytywnych zmianach w moim życiu, to o tym także powinnam.

Eliza pisze wprost, że czuje się bardzo źle i mimo mijających dni, ból nadal jest ogromny: