"Hotel Paradise": Eliza wraca do sił po operacji i relacjonuje przeprowadzkę! 

"Hotel Paradise 4" zdecydowanie nie należał do najbardziej romantycznych. Single walczący nie tylko o uczucia, ale też o sławę i pieniądze nie tworzyli zbyt mocnych par. Oprócz Wiktorii i Miłosza niemal żadna para nie była tam dla uczucia, a raczej dla układu, który zawarła. Historia Łukasza i Kejti nie była zbyt szczęśliwa. Nie dość, że niemal nie mieli czasu się poznać, to Kejti odpadła z programu właśnie przez Łukiego. Jak widać, ten incydent nie wpłynął na ich relację, bo - jak się okazało - narodziło się między nimi prawdziwe uczucie! Kejti zdecydowała się jako pierwsza to skomentować, w bardzo romantyczny sposób! Spodziewalibyście się? "Hotel Paradise 4" Kejti i Łukasz są razem! "Dziękuję Ci za wszystko" Kejti w "Hotelu Paradise 4" nie grała zbyt długo. Choć piękna, ciemnowłosa uczestniczka zrobiła ogromne wrażenie na facetach, to weszła w momencie, gdy większość par była mocna i niemal nie do rozbicia. Kejti pojawiła się w programie tuż przed tym, jak odpadł z niego Miłosz. Wówczas na jego miejsce pojawił się Łukasz, który automatycznie stworzył parę z Wiktorią. Zanim do tego doszło, Wiktoria odnalazła w Kejti bliską osobę i szczerą koleżankę, właściwie jedyną przychylną jej osobę w raju. Gdy zaś okazało się, że zarówno Kejti jak i Wiktoria mają walczyć o Łukasza, ich stosunki mocno się oziębiły i do samego końca ostro rywalizowały. Faktycznie podczas rajskiego rozdania za Łukaszem stanęła Wiktoria i Kejti. Uczestnik postanowił budować coś więcej z Wiką i tym samym wysłał Kejti do domu: Postawiłem wszystko na nią! W tamtej chwili nie interesowało mnie to, co było, bo to my tworzymy swoją historię. Wiem, że to, co łączyło w hotelu Wiktorię i Miłosza było czymś o wiele większym niż układ i na każdym kroku mówiła...