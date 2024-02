Fani wciąż są ciekawi, co słychać u ulubieńców z "Hotelu Paradise", którzy przetrwali próbę czasu. Jay i Eliza postanowili zaspokoić ich ciekawość. Uczestnik szczerze wypowiedział się na temat budowania rodziny z Elizą. Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Eliza i Jay o dziecku

Obecnie Klaudia El Dursi przebywa w Wietnamie, gdzie kręci kolejne dwie edycji miłosnego formatu TVN-u, który podbił serce fanów. Nic więc dziwnego, że widzowie z niecierpliwością wyczekują nowych odsłon kontrowersyjnego programu. W międzyczasie jednak nie zapominają także o swoich ulubieńcach z poprzednich edycji "Hotelu Paradise" . Do tego grona na pewno należy Jay i Eliza, którzy do tej pory tworzą udany związek. Co u nich słychać?

Para w przeciwieństwie do innych bohaterów show odcięła się od medialnego świata, bywania na salonach i czerwonych dywanach. Zakochani postawili na alternatywny styl życia - w podróży. Tym sposobem mają już na swoim koncie kilka udanych wypraw. Tym razem z kolei przebywają na barwnej Sri Lance. Pomimo tego internauci, wciąż zastanawiają się, czy Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" planują dziecko - takie właśnie pytanie ostatnio padło w czasie sesji pytań i odpowiedzi, zorganizowanej na instagramowym profilu Elizy.

Kiedy planujecie dziecko? padło pytanie.

Uczestniczka rozwiała wszelkie wątpliwości:

Dajcie mi spokój z tymi pytaniami o ślub czy o dziecko haha. Moim celem na ten moment jest znalezienie miejsca na ziemi, w którym chce wybudować swój domek, rozwijanie skilli na desce i zobaczenie wieloryba podczas nurkowanie

Myślicie, że ta na dobre rozwiała wszelkie wątpliwości fanów?