Jay i Eliza z "Hotel Paradise" udowodnili, że w reality-show można znaleźć swoją drugą połówkę. Niestety ich relacja nie przetrwała, a fani są ciekawi, co się u nich dzieje. Eliza raczej nie wypowiada się na temat rozstania, ale Jay chętnie odpowiada swoim fanom. Tym razem uczestnik show opowiedział o bólu po rozstaniu. Uczestnik show ponownie się otworzył przed internautami.

Reklama

Jay nie pogodził się z rozstaniem z Elizą

Jay i Eliza poznali się w 5. edycji "Hotelu Paradise", gdzie ich przyjaźń przerodziła się w miłość. Po programie para ogłosiła, że jest w związku i chętnie chwalili się swoim życiem w mediach społecznościowych. Oboje dużo podróżowali i wyglądali na bardzo szczęśliwych. Jednak po dwóch i pół roku związku oznajmili, że postanowili się rozstać. Ostatnio Jay z "Hotelu Paradise" przerwał milczenie po rozstaniu z Elizą, by podziękować za wspierające go wiadomości. Teraz Jay postanowił zorganizować Q&A dla fanów, w którym jeden z nich postanowił dopytać, czy uczestnik show doszedł do siebie po rozstaniu. Jego odpowiedź jest rozbrajająco szczera.

Absolutnie nie, ale to jest okay. Myślałem, że bycie wrażliwym facetem jest słabością, ale cieszę się, że taki jestem. Nie mogę usunąć tego bólu, ale mogę go używać — napisał Jay.

Instagram @jay_dabrowski

W dalszej części Jay z "Hotelu Paradise" podkreślił, że wszystko dzieje się w jakimś celu. Uczestnik show ma zamiar wyciągnąć wnioski z tego trudnego dla niego okresu.

Bóg wziął mi to, co najbardziej ceniłem, żeby mi otworzyć oczy i pokazać, że nie jestem łatwo wymienny. Było mi zbyt wygodnie w moim życiu. Muszę rosnąć i stać się lepszym i mocniejszym. Ja już byłem usatysfakcjonowany i lenistwo nie jest dobre. Ten ból daje każdemu nieograniczoną energię. Pytanie, jak ją używasz — dodał.

Instagram/ jay dąbrowski

Ostatnio było głośno o tym, że może Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" do siebie wrócą. Para poinformowała o rozstaniu zaledwie miesiąc temu, kto wie co może się jeszcze wydarzyć. Mamy nadzieje, że oboje odnajdą swoje szczęście.

Reklama

Zobacz także: Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" rozstali się. "Sypało się całe moje życie"

Zobacz także