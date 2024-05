Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" kilka dni temu ogłosili rozstanie. Wydaje się, że dla kobiety jest to zamknięty rozdział, jednak Jay co chwilę nawiązuje do byłej partnerki na swoich social mediach. Fani są pewni, że wciąż do niej coś czuje, a może nawet chciałby do niej wrócić. Mężczyzna stanowczo odpowiedział!

Jay z "Hotelu Paradise" szczerze o powrocie do Elizy

Jay i Eliza byli jedną z nielicznych par, która przetrwała po programie "Hotel Paradise". Widzowie od zakończenia piątej edycji randkowego show śledzili ich w social mediach i chętnie komentowali ich wspólne zdjęcia. Choć byli uczestnicy show wyglądali na szczęśliwych to kilka dni temu ogłosili rozstanie, a w sieci zawrzało. Zarówno Eliza, jak i Jay wydali stosowne oświadczenie w tym temacie, jednak fani są pewni, że to nie była ich wspólna decyzja. To wszystko przez słowa, które napisał wówczas Jay:

(...)Nie mogę to uwierzyć lub akceptować, ale muszę. Nie mogę spać a jak się obudzę mam wrażenie, że to był koszmar. Niestety nie był. Dziękuje wam z całego serca, jak bardzo nas wspieraliście. Te ostatnie dwa i pół lata były najpiękniejsze w moim życiu i do ostatniego oddechu będę za nich wdzięczny - napisał Jay z Hotelu Paradise.

Instagram @eliza.milewska

Teraz Jay z "Hotelu Paradise" postanowił opublikować na swoim profilu serię "Q&A", która polega na tym, że fani mogą zadać nartujące ich pytania, a mężczyzna na nie odpowiada. Oczywiście najczęściej pojawiał się temat Elizy i fani dociekali, czy jest jeszcze szansa, aby para do siebie wróciła.

Nie. - odpowiedział stanowczo Jay.

Po tej odpowiedzi fani zaczęli dociekać, czy mężczyzna poznał już kogoś i chce zacząć otwierać się na tę osobę. Jay z "Hotelu Paradise" odpowiedział szczerze:

Nie jestem taki szybki i trochę za bardzo siebie sam szanuję, żeby od razu związać lub bawić się z kimś innym. Nie chcę nikogo, wręcz uważam teraz, że nikogo nie potrzebuję. Byłoby to niedojrzałe, słabe psychicznie i płytkie jakbym się już interesował kimś innym. Nigdy nie lubiłem łatwej drogi i siebie za to bardzo szanuję. Skupiam się na tym, żeby pracować nad rzeczami, które chce zmienić w sobie i swoim zachowaniu. - napisał Jay z Hotelu Paradise.

@jay_dabrowski

