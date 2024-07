Eliza z "Hotelu Paradise" jest już po operacji, której się obawiała. Uczestniczka "Hotelu Paradise" pisze wprost, że mimo bólu czuje się szczęśliwa, a tymczasem Jay pisze o powodach, jakie kierowały Elizą, kiedy decydowała się na operację plastyczną uszu. To wyjątkowo poruszający wpis...

Eliza z "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcia po operacji! "Jestem strasznie szczęśliwa"

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" po zakończeniu przygody z programem nadal są parą i nie ukrywają, że są bardzo zakochani. W tym roku para podjęła kilka poważnych decyzji i zdecydowali się nawet na zakup domu. Eliza z "Hotelu Paradise" wróciła na studia, a ostatnio powiększyła usta, co wywołało niemałe kontrowersje w sieci. To nie koniec metamorfozy, jaką rozpoczęła Eliza. Partnerka Jay'a ma za sobą operację plastyczną uszu. Okazuje się, że był to dla Elizy naprawdę duży problem, a Jay nie ukrywa, że komentarze po publikacji zdjęcia z dzieciństwa pogorszyły sprawę. Teraz Eliza pokazała zdjęcie z bandażem wokół głowy i nie ukrywa, że jest szczęśliwa:

Żyję - napisała Eliza po operacji i dodała: Ok zaczyna mnie boleć, ale jestem strasznie szczęśliwa

Instagram / eliza.milewska

Tymczasem Jay z "Hotelu Paradise" w relacji na Instastory opowiedział o powodach decyzji, jaką podjęła Eliza. Okazuje się, że po tym, jak pokazała zdjęcia z dzieciństwa hejterzy nie oszczędzali jej i pisali okropne słowa na temat jej uszu:

Nie chcę uchylić się od odpowiedzialności, że nie mogłem dać Elizie wystarczająco dużo miłości, aby zdjąć z niej ten kompleks. Mimo to mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy znaleźli przyjemność w pisaniu tak wielu bolesnych komentarzy jak na przykład "Mały brzydki Dumbo" pod zdjęciem Elizy z dzieciństwa są z siebie dumni.

Instagram / jay.dabrowski

Jay nie ukrywa, że to pierwszy raz od stycznia, kiedy musiał opuścić Elizę na dłuższy czas. Widać, że sam mocno przeżywa operację Elizy i jest dla niej ogromnym wsparciem.

Pierwszy raz od stycznia wydaję Elizę z moich rąk. Okropne uczucie.

Instagram / jay.dabrowski

Eliza z "Hotelu Paradise" przed operacją nie ukrywała, że boi się, ale teraz jest szczęśliwa. Z pewnością za jakiś czas w mediach społecznościowych pochwali się efektem końcowym. Jesteście ciekawi?

Instagram / eliza.milewska

Instagram / eliza.milewska