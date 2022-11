"Hotel Paradise": Eliza i Jay podzielili się szczęśliwą nowiną. Teraz ich życie bardzo się zmieni

Kara z "Hotelu Paradise" zafundowała sobie naprawdę radykalną metamorfozę! Piękna brunetka wybrała się do salonu fryzjerskiego i zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Okazuje się, że Kara mocno je rozjaśniła i dziś jest blondynką. Jak teraz prezentuje się Kara? Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcie i nagranie z salonu fryzjerskiego. Niestety, nowy look Kary nie wszystkim przypadł do gustu. Kara z "Hotelu Paradise" przefarbowała włosy Kara wzięła udział w poprzedniej, trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Piękna brunetka dołączyła do ekipy dopiero pod koniec programu, ale od samego początku wzbudziła ogromne emocje wśród uczestników i widzów. Po tym, jak Nathalia odpadła z randkowego show, Marcin- który do tej pory był w nią w parze- pocieszył się w ramionach Kary. Grupa była zszokowana, że Marin i Kara byli ze sobą tak blisko, nie zwracając uwagi na uczucia Nathalii. Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia zmasakrowała Marcina i Karę na Pandorze! Wszystko się wydało Chociaż fani programu nie do końca wierzyli, że relacja Kary i Marcina przetrwa próbę czasu to dziś wiemy, już, że zakochani wciąż są razem, a uczucie w ich związku kwitnie w najlepsze. Dziś fani "Hotelu Paradise" mogą śledzić dalsze losy pary za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz Kara właśnie na Instagramie pokazała, jaką matamorfozę sobie zadundowała. Okazuje się, że partnerka Marcina nie jest już brunetką! Czasem warto coś zmienić, poszłam na metamorfozę do @bartekjanuszhair , dziękuje ci bardzo ❤️ Do końca nie wiedziałam jaka metamorfoza na mnie czeka😃🙈 Ale zaufałam Bartkowi i jestem bardzo zadowolona- napisała Kara. Zobacz także: "Hotel Paradise": Kara w "Dzień Dobry TVN"...