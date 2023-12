Internauci wciąż dopytują, kiedy Jay oświadczy się swojej wybrance, Elizie którą poznał w "Hotelu Paradise". Uczestnik show wreszcie konkretnie odpowiedział na to pytanie. Czy to faktycznie już ten czas? Koniecznie sprawdźcie!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy żyli wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnie, siódmej odsłonie miłosnego formatu TVN-u. Nawet po jego zakończeniu uczestnicy wciąż dostarczają nam licznych emocji. Ostatnio zrobił to Roch, który zdradził, że jest w związku z Luzią z "Hotelu Paradise". Tymczasem jest jeszcze jedna para, którą widzowie do tej pory uwielbiają śledzić.

To Jay i Eliza, którzy pojawili się w piątej odsłonie "Hotelu Paradise". Pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło, a widzowie nie mieli wątpliwości, że będzie z tego coś więcej. Faktycznie tak się stało. Po zakończeniu nagrań zakochani ze sobą zamieszkali i zaczęli ze sobą współpracować. Obecnie przebywają w kolejnej, wspólnej podróży - tym razem w Azji. Fani jednak zasypują ich pytaniami o ślub.

Jay wreszcie wypowiedział się na ten temat:

Rozumiem, że to pytanie się coraz więcej pojawia, bo dla niektórych z Was już jest ten czas? Za miesiąc znamy się 2 lata i codziennie dziękuje Bogu za Eli, ale nie uważam, że to długo okres. Co to da, szybko się ożenić, stworzyć rodzinę i się potem rozstać?

wyznał.