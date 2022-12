"Hotel Paradise 6": Eliza po operacji uszu nie ukrywa, że jest ciężko. "Już nie usiedziałam"

Operacje plastyczne zdecydowanie przestały być tematem tabu, chociaż jeszcze nie wszyscy mają w sobie tyle odwagi, aby przyznać czy zdecydowali się na jakieś poprawki. Nathalia z " Hotelu Paradise " zdecydowanie nie ma z tym problemu, a nawet niedawno opowiedziała nam n. in. o swojej operacji nosa. Tym razem fani wzięli jednak pod lupę Basię... Zapytali ją o jej korektę uszu i poprosili o zdjęcia sprzed metamorfozy! Co na to uczestniczka? Zobacz także: Nathalia z „Hotelu Paradise 3” przyznała się do operacji nosa. Zrobiła też szczękę i usta? Basia z "Hotelu Paradise" o korekcie uszu Basia Pędlowska to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych uczestniczek "Hotelu Paradise" i chociaż, że przebywała w programie dość krótko wygląda na to, że zdążyła zbudować z Krystianem bardzo mocną relację. Od odejścia Basi minęło już kilka tygodni, a nie tylko Krystian ale również widzowie, wciąż nie mogą o niej zapomnieć i liczą na jej niespodziewany powrót do gry. Jednak czy tak się stanie? To się okaże, tymczasem fani postanowili zapytać fanów o korektę uszu! Czy Basia z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na operację uszu? Internautka poprosiła ją o zdjecia metamorfozy: Masz zdjęcie sprzed korekty uszu? (Przed i po) To pytanie dość zdziwiło Basię, która przyznała, że jest nim zaskoczona: Powiem ci że jestem w szoku, bo nigdy żadnej korekty uszu nie miałam, nigdy w życiu nie miałam nic robione, więc chyba nie do mnie pytanie - powiedziała na Instastory Basia Pędlowska to naturalna piękność! Zobacz także: Nathalia z "Hotelu Paradise" o operacji nosa: "Najlepsza decyzja w moim życiu". Tylko nam pokazała zdjęcia PRZED i PO Basia Pędlowska zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek miała robić operację...