Internauci już dawno podejrzewali, jaki będzie finał specjalnej edycji miłosnego show. Ich podejrzenia sprawdziły się w ostatnim odcinku, gdzie Julia na ścieżce lojalności rzuciła złotą kulą. Wówczas Grzegorz nie ukrywał swojego zdziwienia i rozczarowania. Teraz z kolei, tuż po finale "Hotelu Paradise. All Stars" internauci ostro zaznaczyli, co sądzą o zachowaniu Juli.

"Hotel Paradise": Internauci bezlitośni dla Julii

Stało się! Wielki finał "Hotelu Paradise. All Stars" już za nami. W ostatnim odcinku widzieliśmy zmagania dwóch par - Nany i Blondino oraz Julii i Grzegorza. Tych pierwszych połączyła silna więź, jednak jak sami zaznaczali, jedynie przyjacielska. Zupełnie inaczej było w przypadku drugiej pary. Relacja Julii i Grzegorza nie zależała do najłatwiejszych, jednak zakochani nie szczędzili sobie czułości. Decyzją pozostałych uczestników to właśnie oni stanęli na ścieżce lojalności. Co więcej, w ostatniej chwili Julia postanowiła zgarnąć pieniądze i rzuciła kulą na kwocie 100 tysięcy złotych.

To, co się wydarzyło w wielkim finale "Hotelu Paradise All Stars" ewidentnie nie spodobało się widzom. Ci tuż po ostatnim odcinku ruszyli z komentarzami. Nie mieli litości dla Julii:

- Żałosne trochę. Grzesiu podchodził do ciebie a ty bezczelnie przed twarzą mu rzuciłaś. Wolałabym wyjść z niczym a wyjść z twarzą niż wyjść na taka s*ke przed tyloma widzami a przede wszystkim przed samą sobą, taka lojalność. - Już wiemy wszyscy o czym mówił Kamill. Wyszło szydło z worka. Aktorka mega,gdyby nie Grzesiek to by nie doszła do finału. Pozwalała na takie rzeczy dla kasy. Zero szacunku dla samej siebie. - Wyrachowana bez uczuć! Wszyscy to czuli i tylko dzięki Grzegorzowi doszłaś do finału! Karma wróci na 100% do Ciebie... Stracisz więcej, niż zyskałaś... - Materialistka, brak szacunku dla Grzesia

Tuż po finale także Julia zabrała głos:

- Koniec! Do końca wierzyłam, rozmyślałam, gdybałam co zrobić na koniec… Główne nurtujące mnie pytanie. Czy uda się dojść do końca ? Kilka razy dawałam do zrozumienia Grześkowi, że pewne rzeczy mi nie pasują. Bez skutku. Nie zapominajmy się, że to jest gra i jeżeli nie planujemy z kimś wyjść z programu razem, to zdefiniujmy to tu i teraz. Zatem dostarczmy ludziom emocji! - napisała.

Internauci jednak już dawno rozgryźli Julię z "Hotelu Paradise. All Stars" i przewidzieli jej postępowanie.

