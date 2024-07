To był ciekawy finał "Hotelu Paradise. All Stars". Julia rzuciła kulą na polu 100 tysięcy złotych i zgarnęła całą wygraną dla siebie. Zszokowany ruchem Julii był nie tylko Grzegorz ale także Klaudia El Dursi i uczestnicy obecni w programie. Tuż po rozbiciu kuli przez Julię, Grzegorz mógł liczyć na dobre słowo kolegów z programu. Wsparli go także w komentarzach w sieci.

Wielki finał "Hotelu Paradise. All Stars" za nami. Na ścieżce lojalności stanęli Julia i Grzegorz. Edyta nie skończyła się jednak przyjemnie dla obojga finalistów. Julia rzuciła kulą i zgarnęła całą wygraną dla siebie. Jej zachowanie podzieliło fanów. Wśród uczestników jednak dało się wyczuć duże poparcie dla pokrzywdzonego i smutnego Grzegorza:

Niedawno również Kornelia wymownie wypowiadała się o zachowaniu Julii w "Hotelu Paradise".

Grzegorz mógł również liczyć na komentarze pod finałowymi postami na koncie "Hotelu Paradise":

Z kolei niektórzy internauci wrócili uwagę na argumentację poszczególnych uczestników podczas finałowej decyzji:

Warto jednak zrozumieć również perspektywę Julii, która wielokrotnie powtarzała, że irytują ją zachowania Grzegorza względem innych uczestniczek ale także rozbierania się przed nimi.

Wielu fanów cieszy się, że rzuciła kulą, bo zauważali próby ratowania relacji z jej strony, ale Grzegorz swoim zachowaniem tylko udowadniał, że nie liczy się z jej uczuciami:

- Biedny Grzechula? A z czym on taki biedny?

Że najważniejsze dla niego, było pokazywanie się bez majtek? Obmacywanie innych dziewczyn?

To jest takie super? To proszę - Grzesiek wolny, możecie zacząć go pocieszać.

- Brawo. Grzesiu nie ma szacunku do kobiet. Kobiety to nie maskotki

- Tak szczerze to ja jej wierzę, widać było, że chciała coś z nim stworzyć, caly czas z nim gadala na temat dotykania innych kobiet a on miał to gdzieś. Dobrze zrobila