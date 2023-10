Gdy miłosne show TVN-u z obsadą gwiazd poprzednich edycji dobiegło końca, uczestnicy wreszcie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich losy. Nana nie ukrywa już, jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Internauci podejrzewają także, że uczestniczka show już się z kimś spotyka! Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Nana jest w związku?

Przez minione tygodnie ponownie mogliśmy śledzić losy naszych ulubieńców na szklanym ekranie. Wszystko przez to, że produkcja TVN-u postanowiła zrobić dla fanów formatu specjalną edycję, z udziałem gwiazd poprzednich odsłon. Nieoczekiwany sezon przyniósł nam wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Tymczasem jednak wielki finał "Hotelu Paradise. All Stars" za nami. Bez wątpienia w ostatnim odcinku, to Grzegorz i Julia, którzy stanęli na ścieżce lojalności, wzbudzali największe emocje. Nie da się jednak ukryć, że fani są ciekawi także drugiej, finałowej pary - Nany i Blondino Latino. Szczególnie że udział egzotycznej gwiazdy w show także był szeroko komentowany. Co u niej słychać? Internauci mają pewne poszlaki!

Instagram/nanamajos/grzegorz_hellboy_gluszcz

Udział Nany w show wzbudzał ogromne emocje - wszystko ze względu na obecność jej ekspartnera, Łukasza. Każdy już wie, że na powrót tej dwójki nie ma najmniejszych szans. Szczególnie, że Nana z "Hotelu Paradise" przyznała już, że w międzyczasie, zdążyła się zakochać. Wszyscy więc zastanawiają się, kogo mgła mieć na myśli. Teraz gwiazd uchyliła rąbka tajemnicy i jeszcze bardziej dała do myślenia internautom. Dlaczego?

Instagram @nanamajos

Niedługo po wielkim finale "Hotelu Paradise. All Stars" Nana opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widoczny jest... przystojny piłkarz! Uczestniczka show oznaczyła swojego towarzysza. Para udała się na wspólny obiad we dwoje. Internauci więc domyślają się, że może to być romantyczna randka! Sprawa jednak nie jest tak oczywista, ponieważ uczestniczka show tuż po finale dała do zrozumienia, że rozwija się także jej historia z Maurycym.

Instagram @nanamajos

Ponadto kilka razy spotkała się także z Kamilem. Przynajmniej sytuacja z Blondino Latino jest jasna - to jedynie przyjaźń. Jak widać, ta nie narzeka na zainteresowanie. Jak myślicie, czy z którymś z adoratorów faktycznie coś jest na rzeczy?

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars