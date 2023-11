Swego czasu związek Laury i Kaspra, których poznaliśmy w piątej odsłonie miłosnego show TVN, budził wielkie emocje. Jak jest teraz, po upływie czasu? Czy zaskakująca para z "Hotelu Paradise 5" przetrwała próbę czasu? Wszystko już wiadomo! Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Hotelu Paradise 5": Co ze związkiem Kaspra i Laury

Bez wątpienia obecnie wszyscy żyją wydarzeniami, jakie mają miejsce w siódmej edycji miłosnego formatu - ta uznawana jest za jedną z bardziej kontrowersyjnych. W końcu ostatnio w "Hotelu Paradise 7" miała miejsce historyczna chwila - z programem dobrowolnie pożegnała się Mallu, w dodatku zaraz po tym, jak Marvin wyznał jej miłość. Tymczasem warto sprawdzić także, co słychać u innych hotelowych relacji, które rodziły się na naszych oczach. Jedną z takich par stworzyła Laura i Kasper, którzy spotkali się w piątej odsłonie programu.

Co ciekawe, ta dwójka na antenie TV4 tworzyła różne relacje z innymi uczestnikami. Kiedy więc ich drogi spotkały się poza show, a Laura i Kasper z "Hotelu Paradise 5" ogłosili, że są razem, widzowie nie ukrywali swojego zaskoczenia! Ta dwójka jednak szybko udowodniła, że to, co ich połączyło, to prawdziwe uczucie. Czy ono trwa nadal?

Widzowie "Hotelu Paradise" zaczęli się nad tym zastanawiać, ponieważ na instagramowych profilach tej dwójki, ostatnie wspólne zdjęcie pochodzi z maja. Para jednak szybko rozwiała wątpliwości internautów, dodając na swoim InstaStories wspólne zdjęcie. Okazuje się, że Laura i Kasper nadal są w sobie zakochani - nie tylko spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, ale uwielbiają także wspólnie śledzić wydarzenia w najnowszej odsłonie show!