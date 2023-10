Grzegorz z "Hotelu Paradise. All Stars" postanowił wykorzystać swoją popularność, którą zyskał dzięki programowi i w dniu emisji finału zorganizował imprezę, na której nie tylko oglądano finał, ale także zbierano pieniądze. Co z nimi zrobi? Wybrał wzruszający cel.

Reklama

Gest Grzegorza po finale "Hotelu Paradise. All Stars"

W wielkim finale "Hotelu Paradise. All Stars" to Grzegorz i Julia stanęli na "ścieżce lojalności", niestety jak się okazało, tylko Julia wyszła z programu z pieniędzmi. Uczestnik po raz kolejny zawiódł się na programowej partnerce. Opinie widzów jednak były podzielone. Jedni współczuli Grzegorzowi, inni jednak stanęli po stronie Julii, podkreślając, że nie dziwą się jej decyzji, po tym jak obserwowali jego zachowanie w programie.

W dzień emisji finału w TVN7, Grzegorz z "Hotelu Paradise. All Stars" zorganizował imprezę, podczas której odbyła się mała licytacja charytatywna. Finalista gwiazdorskiej edycji postanowił wystawić na licytację kilka przedmiotów z programu m. in. swój dres w panterkę, list w kopercie czy misia, którego jak podkreślił: "wcześniej go nikt nie chciał, a teraz był tak mega oblegany".

Kochani, jeśli miałbym podsumować wczorajszą imprezę finałową "Hotelu Paradise. All Stars" to powiem krótko. Rozwaliliście system max. Dziękuję wszystkim serdecznie na przybycie i wspólną zabawę. Podczas imprezy przeprowadziłem licytacje, gdzie wystawiłem swoje rzeczy, które miałem w programie. Chciałbym się pochwalić, że z licytacji udało nam się zebrać ponad 2000 zł. Jesteście mega.

Instagram/grzes.hotelparadise6

Zobacz także: "Hotel Paradise": Grzegorz zabrał głos po finale. "Jest mi bardzo przykro"

Zdobyte pieniądze Grzegorz z "Hotelu Paradise. All Stars" postanowił przeznaczyć na zakup paczek dla dzieci z domu dziecka:

Tak jak wspominałem, pieniążki zebrane z licytacji wydam na paczki z niespodziankami dla dzieci z domu dziecka. Dziękuję za wspólną imprezę i za Wasze wsparcie. Grześ.

To naprawdę ładny gest.

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Mikołaj i Sara są parą po programie? Już wszystko jasne

Instagram @grzegorz_hellboy_gluszcz

Instagram @grzegorz_hellboy_gluszcz