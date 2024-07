W wielkim finale "Hotelu Paradise. All Stars" większość uczestników postanowiła dać szansę Grzegorzowi i Julii, by mogli sprawdzić się na ścieżce lojalności. Oboje droczyli się przez całą trasę, chociaż teoretycznie deklarowali, że żadne z nich nie rzuci kulą. Na polu 100 tysięcy złotych Julia nie zawahała się ani sekundy i rozbiła złotą kulę zgarniając wszystkie pieniądze tylko dla siebie. Mina Grzegorza była przeraźliwie smutna. Julia w gorzkich słowach opowiedziała, co stało się niedługo po. Mówiąc o spotkaniu z programowym partnerem przyznała:

Jego nastawienie wobec mnie całkowicie się zmieniło. Nie był zadowolony z tego co się stało i mówił, że się wybielam.

"Hotel Paradise. All Stars": Julia o Grzegorzu

Julia jest kolejną finalistką, która zdecydowała się rozbić "złotą kulę". Jej relacja z Grzegorzem budziła kontrowersje niemalże przez cały sezon. Internauci po finale zmiażdżyli Julię, zarzucając jej zadrwienie z uczuć Grzegorza i hipokryzję, ponieważ wcześniej starała się wszystkich przekonać, że nie zależy jej na pieniądzach. Uczestnik powiedział wprost: "Czuję się oszukany". Julia swoje zachowanie w finale, tłumaczyła tym, że wiele razy dawała mu do zrozumienia, że nie podobają jej się jego zachowania wobec innych dziewczyn i fakt, że przed kamerami pokazywał za dużo.

Co powiedziałam mu po finale? Że mu nie ufam. Był bardzo zdziwiony, ale z tego co wiem to też zastanawiał się nad rzutem kulą - tłumaczyła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Julia wyznała także, że początkowo Grzegorz próbował dalej kontynuować z nią relację po "Hotelu Paradise. All Stars".

Z tego co zrozumiałam to on dalej chciał kontynuować ze mną relację

Co wydarzyło się później?

Spotkałam go poza programem i z tego co zauważyłam to przemyślał sprawę, albo podejrzewam, że ktoś go nastawił przeciwko mnie. Jego nastawienie wobec mnie całkowicie się zmieniło. Nie był zadowolony z tego co się stało i mówił, że się wybielam. Ja się nie wybielam, bo jakby faktycznie nic nie robił, to mógłby pomyśleć, że go oszukałam. Ale każdy to widział, że on dotykał inne dziewczyny cały czas, jakieś dziwne, głupie zachowania miał jak pokazywanie genitaliów. To każdy widział. Zwracałam mu na to uwagę

A Wy co sądzicie o ich relacji? Przewidywaliście, że to się tak skończy?

