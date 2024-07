Klaudia El Dursi kilka tygodni temu pochwaliła się swoim fanom, że po przeciągającym się remoncie, w końcu rozpoczęła przeprowadzkę do nowego apartamentu. Jak się właśnie okazało, prowadząca "Hotel Paradise" i jej rodzina, długo w nim jednak nie pomieszkają. Jak wyznała modelka w jednym z wywiadów, 150-metrowe mieszkanie jednak okazało się zbyt małe dla czteroosobowej rodziny. Gwiazda już planuje budowę dużego domu!

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi dopiero skończyła remont mieszkania, a już planuje kolejną przeprowadzkę!

Klaudia El Dursi co jakiś czas na swoim InstaStories relacjonowała fanom etapy prac remontowych w swoim nowym apartamencie. Często opowiadała o tym, jak wiele nieoczekiwanych przygód remontowych było po drodze. To oczywiście powodowało opóźnienia, ale na szczęście w końcu w połowie listopada 2022, Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" ogłosiła, że się przeprowadza do swojego pięknego apartamentu. W rozmowie z portalem Pudelek.pl, gwiazda ostatnio postanowiła powspominać swoje remontowe przygody.

- To był ciąg niekończących się niepowodzeń. Naprawdę, czego nie dotknęliśmy, to było coś nie tak. Coś zamówione zły kolor, kolejna dostawa uszkodzone. Wszystko było nie tak - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem, Klaudia El Dursi.

W tym samym wywiadzie, Klaudia El Dursi zaskoczyła również wyznaniem, że apartament, do którego się właśnie przeprowadza, jest tak naprawdę tylko etapem przejściowym. Jak się okazało, prowadząca "Hotel Paradise" i jej rodzina jednak nie zamieszkają w nim na stałe, bo zwiększyły się ich oczekiwania. 150 metrów kwadratowych w nowym apartamencie okazały się być zbyt małym metrażem, dlatego modelka już zaczęła planować budowę znacznie większego domu!

- Oczekujecie nie wiadomo czego, a to takie skromne 150 metrów. Już planujemy przeprowadzkę do czegoś nowego, ale coś się tym razem wybuduje. To mieszkanie było kupione osiem lat temu, więc wtedy wydawało mi się to wystarczające. Teraz jednak oczekiwania się zwiększyły i będzie dom. Będzie z 300 metrów - dodała w tym samym wywiadzie Klaudia El Dursi.

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak trzymać kciuki za to, aby nowy dom gwiazdy spełnił już wszystkie jej oczekiwania. Tymczasem życzymy samych pięknych chwil spędzonych w nowym apartamencie.