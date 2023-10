Klaudia El Dursi kilka miesięcy temu poinformowała fanów za pomocą swoich mediów społecznościowych, że już niedługo przeprowadzi się do pięknego apartamentu. Od tego czasu na jej Instagramie na bieżąco pojawiały się relacje, w których pokazywała przebieg remontu, urządzania wnętrz, aż w końcu przeprowadzki. Teraz prowadząca "Hotel Paradise" stanęła przed kolejnym dylematem i poprosiła swoich obserwatorów o pomoc. Co się stało?

Prowadząca "Hotel Paradise" chętnie dzieli się z fanami zmianami w swoim życiu, a ta ostatnia jest ogromna! Klaudia El Dursi powoli przeprowadza się do nowego apartamentu, jednak właśnie napotkała pewną przeszkodę. Okazuje się, że urządzanie wymarzonego gniazdka również niesie za sobą trudne wybory!

- Ciężkie wybory przede mną! Całe mieszkanie w oknach i trzeba je jakoś przysłonić - rolety, żaluzje, pliski i inne bibeloty. Co tu wybrać, co tu wybrać? - zastanawiała się na InstaStories Klaudia El Dursi.

Fani od razu ruszyli z pomocą Klaudii El Dursi i w komentarzach pod jednym z najnowszych wpisów zaczęli doradzać swojej ulubienicy.

- Polecam rolety rzymskie są piękne!!????????

- Te dylematy w czasie urządzania to coś co kocham, takie dopieszczanie wnętrza! Ja bym szła w żaluzje drewniane idealanie będą pasowały do reszty wnętrz! - radzą fani.