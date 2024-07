Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories opublikowała swoje najnowsze zdjęcie i przekazała gorzkie informacje. Piękna prowadząca program "Hotel Paradise" miała nadzieję, że tuż przed świętami uda się jej zrobić coś, do czego przygotowywała się od wielu lat- niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że będzie musiała zrezygnować ze swoich planów. Co się stało? Sprawdźcie, co napisała Klaudia El Dursi!

Klaudia El Dursi ma już dość remontu nowego apartamentu

Zaledwie kilka tygodni szczęśliwa Klaudia El Dursi poinformowała o przeprowadzce do nowego mieszkania. Okazało się wówczas, że prowadząca "Hotel Paradise" powoli kończy remont kupionego kilka lat temu apartamentu i wkrótce będzie mogła w nim zamieszkać. Gwiazda randkowego hitu pokazywała swoim fanom, jak się urządziła w swoim gniazdku i wszystko wskazywało, że razem z rodziną spędzi w nim zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Niestety, teraz Klaudia El Dursi poinformowała, że remont w apartamencie jeszcze się nie zakończył i najprawdopodobniej nie przeprowadzi się przed świętami.

Klaudia El Dursi nie ukrywa rozczarowania.

Nie lubię marudzić, ale dzisiaj trochę muszę. Walczyłam o to, żeby to były pierwsze święta w naszym nowym mieszkanku, ale chyba się nie uda- napisała Klaudia El Dursi.

Piękna gwiazda randkowego show Telewizyjnej Siódemki w dalszej części wpisu informuje, że chociaż jej mieszkanie jest już prawie gotowe, to wciąż się nie przeprowadziła.

Nadal się nie przeprowadziliśmy, nie przypuszczałam, że końcówka końcówka remontu będzie jeszcze taka problematyczna- wyznała podczas relacji na InstaStories.

Trzymamy kciuki, żeby Klaudia El Dursi mogła jednak przeprowadzić się do nowego mieszkania jeszcze przed świętami! Przypominamy przy okazji, że chociaż gwiazda jeszcze nie zamieszkała w swoim apartamencie, to już ogłosiła, że planuje zakup nowego domu.

