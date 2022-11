Klaudia El Dursi dotychczas dość regularnie zamieszczała posty na swoim Instagramie, jednak od kilku dni jej aktywność w mediach społecznościowych znacząco spadła. Oczywiście fani zaczęli niepokoić się, co dzieje się z piękną prowadzącą "Hotel Paradise". W końcu po przerwie gwiazda zdecydowała się zabrać głos i wyjawiła swoim fanom smutną prawdę. Co się dzieje w jej życiu? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Klaudia El Dursi na spotkaniu z uczestniczką 3. edycji "Hotel Paradise"! Zaprzyjaźniły się w programie? Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" w szczerym wyznaniu: "Będzie mniej uśmiechniętej Klaudii" Klaudia El Dursi już od kilku lat świetnie sobie radzi w polskim show biznesie. Przepustką do wielkiej kariery gwiazdy okazał się być jej udział w programie "Top Model" . Jako pierwsza modelka w historii polskiej wersji programu, zdobyła "Złoty Bilet", dzięki któremu od razu z etapu castingów, zameldowała się w domu modelek i modeli. W show zaszła daleko, bo aż do półfinału. Jednak jej kariera nabrała jeszcze szybszego tempa, gdy Klaudia El Dursi została prowadzącą "Hotel Paradise" . Dziś jest jedną z czołowych gwiazd polskiego show biznesu, a fani hitu TVN7 nie wyobrażają sobie programu bez jej udziału. Zobacz także: Czy Klaudia El Dursi sama wzięłaby udział w "Hotel Paradise" jako uczestniczka? Tysiące fanów śledzi poczynania Klaudii El Dursi za pośrednictwem Instagrama. Zazwyczaj regularnie mogliśmy oglądać na jej profilu piękne, a nawet niekiedy odważne zdjęcia , jak również relacje, dzięki czemu na bieżąco było wiadomo, co słychać u gwiazdy. Jednak ostatnio dość mało Klaudii w mediach społecznościowych - a to mocno zaniepokoiło fanów. Jak się okazało,...