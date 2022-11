"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi zostanie mamą po raz trzeci? Nagranie wiele zdradza 

Na instagramowym profilu gwiazdy "Hotelu Paradise" pojawił się filmik, który dał do myślenia jej licznym fanom. Ci już od jakiegoś czasu podejrzewają, że Klaudia El Dursi" planuje trzecie dziecko. Czy tak faktycznie jest? Piękna modelka opublikowała wymowny filmik, na którym znajduje się jej ukochany, Jacek Leszczyński. Pojawił się także równie wymowny komentarz gwiazdy.

Klaudia El Dursi publikuje wymowne nagranie

Klaudia El Dursi to spełniona kobieta. Zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Prowadząca "Hotel Paradise" mamą została bardzo wcześnie, bo w wieku 19 lat. Wówczas na świat przyszedł jej ukochany syn, Dawid. Związek z ojcem pociechy nie przetrwał próby czasu, jednak kilka lat później modelka związała się z Jackiem Leszczyńskim, z którym do tej pory tworzy zgrany duet. To właśnie z nim doczekała się drugiego syna, Jasia. Wszystko jednak wskazuje na to, że ambitna mama ma ochotę na więcej. Dowodem na to może być filmik, który właśnie pojawił się na jej InstStories. Na nagraniu partner Klaudii El Dursi dumnie spaceruje z... wózkiem!

- Jacuś sprawdza, czy jeszcze coś pamięta - skwitowała Klaudia El Dursi.

Fani od dłuższego czasu podejrzewają, że gwiazda może mieć w planach trzecie dziecko. Zresztą nie bezpodstawnie. Ostatnio gwiazda TVN-u postanowiła wrócić pamięcią do dawnych czasów. Wówczas Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Fotografia pochodząca z 2014 roku wywołała w fanach modelki ogrom emocji. Ci nie tylko nie mogli się nadziwić nad egzotyczną urodą gwiazdy, ale także zaczęli dopytywać, czy jest w ciąży i snuć liczne domysły.

Prowadząca "Hotel Paradise" nie ukrywa już, że marzy o trzecim dziecku. Mama dwóch synów chciałaby, aby w ich rodzicie pojawiła się także dziewczynka. Co więcej, podczas jednego z wywiadów, Klaudia El Dursi zdradziła, kiedy planuje trzecie dziecko. Wówczas wyszło na jaw, że modelka chce, aby na świecie pojawiło się w przyszłym roku. Wszystko więc wskazuje na to, że rodzice szykują się na jego przyjście, a my już niebawem usłyszymy szczęśliwą nowinę. Tego właśnie im życzymy!

