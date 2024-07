O nowym, pięknym mieszkaniu Klaudii El Dursi media rozpisują się od dawna. Sama zainteresowana również już od dłuższego czasu zapowiada, że to już czas przeprowadzki do nowego lokum, jednak jak dotąd modelka i jej rodzina nie zamieszkali w apartamencie. Przed naszą kamerą gwiada "Hotelu Paradise" zdradziła, co opóźnia proces przeprowadzki.

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o przeprowadzce do nowego mieszkania

Jakiś czas temu Klaudia El Dursi pochwaliła się zdjęciem zapowiadającym przeprowadzkę do nowego mieszkania. Były już kartony w windzie i wszystko wydawało się gotowe. Do tej pory jednak prowadząca "Hotel Paradise" nie przeprowadziła się, bo jak przyznała przed naszą kamerą, jej radość w tym temacie była przedwczesna.

- To mieszkanie to naprawdę, mi już jest wstyd mówić, bo ja mam takie poczucie, że od dwóch lat nie mówię niczego innego, jak tylko "zaraz się przeprowadzam". [...] To było takie przedwczesne podniecenie - wyznała przed naszą kamerą Klaudia El Dursi.

Dlaczego zatem proces przeprowadzki tak długo trwa? Zobaczcie, co prowadząca "Hotel Paradise" wyjawiła nam na ten temat. Wszystkiego dowiecie się z wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

