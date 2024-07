Choć już pod koniec ubiegłego roku widzowie "Hotelu Paradise" domyślali się, że w relacji Nany i Łukasza dzieje się coś niedobrego, to nie spodziewali się, że ich związek zakończy się z takim hukiem. Uczestnicy czwartej edycji show długo milczeli, ale po rozstaniu padło mnóstwo gorzkich słów. Wygląda na to, że oboje mają sobie sporo do zarzucenia. Nana stwierdziła, że ten związek był toksyczny. Co myśli o tym Klaudia El Dursi? Prowadząca "Hotel Paradise" udzieliła komentarza naszej reporterce, Monice Maszkiewicz.

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o relacji Nany i Łukasza

Nana z "Hotelu Paradise" uderzyła w Łukasza i opowiedziała o zdradzie, co więcej zdradziła, że jej związek wydawał się idealny tylko na Instagramie. W rzeczywistości uczestniczka show ukrywała wiele rzeczy. Później dodała, że chciałaby, aby jej kolejny związek nie był medialny i postawiła krzyżyk na innych mężczyznach, którzy kiedyś pojawili się w programie.

Wieści o głośnym rozstaniu dotarły także do Klaudii El Dursi. W rozmowie z naszą reporterką gwiazda przyznała, że bardzo kibicowała tej parze. Okazało się, że Nana i Łukasz odwiedzili ją kiedyś w Panamie.

- Jest mi przykro, bo oni byli super parą. Nawet odwiedzili mnie w Panamie. Gościłam ich, robiłam im jajeczniczki. On się o nią troszczył, uzupełniali się, chociaż... - zaczęła Klaudia El Dursi.

Co prowadząca "Hotel Paradise" myśli o wzajemnych pretensjach uczestników? Czy już wcześniej widziała coś niepokojącego w ich relacji? Poznacie szczegóły, oglądając nasz materiał wideo.

