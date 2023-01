"Hotel Paradise 4": Łukasz ostro odpowiada Nanie. Wymownie zareagowała

Łukasz i Nana to para, która - ku zdziwieniu wielu widzów - dobrnęła do samego finału "Hotelu Paradise". W ostatnim tygodniu oboje wzbudzili silne emocje wśród internautów, szczególnie po puszce Pandory. Wszystko za sprawą osobistych pytań oraz bardzo ostrych oskarżeń. Duża część fanów programu jest zdania, że ci uczestnicy nie powinni walczyć o główną nagrodę. Finalista "Hotelu Paradise" zrobił Q&A na Instagramie i postanowił odpowiedzieć na pytania związane z programem. Łukasz rozwiał wiele wątpliwości fanów, komentując falę hejtu, jaka wylała się na Nanę po puszce Pandory i zdradzając, co myśli o pytaniu zadanym przez Kasię. Ujawnił też, dlaczego nie wybrał Vanessy i co by zmienił, gdyby mógł cofnąć czas. Zobacz także: "Hotel Paradise" Nana zdradziła, że przejdzie z Łukaszem do finału? "Jestem z nas mega dumna" "Hotel Paradise 4": Łukasz ocenia pytanie Kasi Jednym z momentów finałowego tygodnia "Hotelu Paradise", który najbardziej zapadł w pamięci widzów, była ostatnia puszka Pandory. Łukasz i Nana musieli zmierzyć się z pytaniami, które - delikatnie mówiąc - nieco ich zmieszały. Szczególnie aktywna była Kasia, która chciała dowiedzieć się, czy para poszła do łóżka w trakcie nagrywania randkowego show. Choć Łukasz odpowiadał wymijająco, Kasia drążyła temat. Interesowało ją, czy było to po tym, jak Vanessa weszła do programu. Później internauci ostro skrytykowali dociekliwość uczestniczki i wytykali jej przekroczenie granicy dobrego smaku. Kasia zdążyła już wytłumaczyć się przed fanami na Instagramie, gdzie odniosła się do zarzutów. W puszce Pandory znajdowało się takie pytanie do Łukasza i Nany: "czy zrobili to w programie?...