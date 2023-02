Klaudia El Dursi pokazała salon w nowym mieszkaniu. Jest ogromny

Klaudia El Dursi już od wielu miesięcy relacjonuje fanom etapy prac remontowych w swoim nowym mieszkaniu. Prowadząca "Hotel Paradise" miała nadzieje, że te święta Bożego Narodzenia spędzi już w nowym gniazdku, ale niestety, to się nie udało. Mimo iż nowy apartament modelki nie jest jeszcze w pełni urządzony, to gwiazda postanowiła zaprosić do niego ekipę "Dzień Dobry TVN". Jak się okazało, byli to jej pierwsi goście. Zobaczcie relację z tej wizyty! "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pochwaliła się nowym mieszkaniem w "Dzień Dobry TVN" Klaudia El Dursi nie ukrywa, że prace remontowe w jej nowym mieszkaniu bardzo się przeciągają. Choć gwiazda "Hotelu Paradise" już powoli zaczęła się przeprowadzać do nowego gniazdka , to jednak niestety nie udało jej się zakończyć tego procesu przed świętami Bożego Narodzenia, nad czym modelka bardzo ubolewała. Na szczęście prac remontowych zostało już niewiele, a gwiazda w minioną środę postanowiła nawet pokazać swoje nowe gniazdko ekipie "Dzień Dobry TVN" . Choć wnętrza w jej apartamencie są imponujące, to jednak Klaudia El Dursi w swoim wpisie nie ukrywa, że inaczej wyobrażała sobie tę wizytę. - Pierwsi goście 🙋🏽‍♀️ z kamerami do naszego nowego mieszkania wpadła ekipa Dzień Dobry TVN. Miał być świąteczny klimat i rozmowa o Świętach w nowym domu, ale .. nie wyszło 🙈 bo wiadomo .. remont się przeciągnął 🫣 - napisała Klaudia El Dursi. Zobacz także: Klaudia El Dursi w cieplutkim kożuchu. "Wyglądam jak stylizacyjna porażka" Choć świątecznego klimatu w nowym apartamencie Klaudii El Dursi brak, to jednak z podziwem patrzy się na pomieszczenia w mieszkaniu gwiazdy. Wnętrza są utrzymane w nowoczesnym klimacie - dominują w nich odcienie bieli i beżu. Ogromne wrażenie robi piękny aneks kuchenny,...