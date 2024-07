Serce Grzegorza z "Hotelu Paradise" znów jest zajęte? Uczestnik ostatniej edycji randkowego show opublikował zdjęcie z Dominiką z poprzedniego sezonu, a fani pytają wprost czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Grzegorz podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytanie fanów i zdradził, jak poznał seksowną uczestniczkę piątej edycji "Hotelu Paradise".

Grzegorz z "Hotelu Paradise" szczerze o relacji z Dominiką

Grzegorz z szóstej edycji "Hotelu Paradise" był uczestnikiem, który wzbudzał ogromne emocje wśród fanów programu. I chociaż początkowo spora część internautów mocno go krytykowała, to później wszyscy mu kibicowali kiedy zauroczył się Magdą. Grzegorz nie ukrywał, że zależy mu na swojej partnerce jednak tuż przed finałem w ich relacji pojawiły się nieporozumienia. Niestety, po emisji ostatniego odcinka okazało się, że po powrocie do Polski para zakończyła swój związek. Grzegorz z "Hotelu Paradise" gorzko komentował zachowanie Magdy i opowiedział o kulisach rozstania.

Fani "Hotelu Paradise" mogą śledzić dalsze losy Grzegorza za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i nagrania. Ostatnio pokazał, jak bawił się na urodzinach Dominiki z piątej edycji randkowego show, a fani zaczęli pytać, jak się poznali.

Z Dominiką poznaliśmy się poprzez Instagram, jak wróciłem z Panamy odpowiedziałem na jej stories i zaczęliśmy pisać- zdradził Grzegorz.

Instagram @grzes.hotelparadise6

Pojawiło się również pytanie, czy Dominika i Grzegorz są parą. Uczestnik ostatniej edycji "Hotelu Paradise" szczerze odpowiedział.

Jesteś z Dominiką?- pytali internauci.

- Choć czasem Dominika mnie wkurza a ja ją, to się kolegujemy.

Instagram @grzes.hotelparadise6

Pod wspólnym zdjęciem uczestników "Hotelu Paradise" pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani twierdzą, że Dominika i Grzegorz świetnie razem wyglądają.

- Piękna z Was para ????????????

- alee ślicznie wyglądacie razem ????????

- Pasujecie do siebie , myślę że byście byli super para ????- piszą fani.

Zgadzacie się z takimi opiniami?

