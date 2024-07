Grzegorz, którego mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji "Hotelu Paradise" postanowił publicznie wyjaśnić wszystkie niedokończone sprawy z rajskiego hotelu. W tym celu na swoim Instagramie zorganizował live'a, podczas którego odpowiadał na liczne pytania internautów. Oczywiście najwięcej było tych, które nawiązywały do rozpadu jego związku z Magdą. Grzegorz szczerze odpowiadał, a po wszystkim spadła na niego krytyka! Dlaczego?!

"Hotel Paradise 6": Grzegorz o rozstaniu z Magdą

Wielki finał szóstej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. Tym sposobem jego uczestnicy wreszcie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich losy po udziale w show. Widomo już, że Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise 6" nie są razem po programie. Ostatnio uczestnik zdradził, że ich relacja rozpadła się zaraz po wyłączaniu kamer. Jakiś czas temu Grzegorz obiecał zorganizować na swoim Instagramie spotkanie z internautami, podczas którego odpowie na wszystkie, nawet te niewygodne pytania. Tak też się stało, a większość pytań od fanów oczywiście dotyczyła zakończenia relacji z Magdą.

Uczestnik zdradził całą prawdę. Wyznał, że po powrocie swojej ukochanej do programu czuł, że wróciła zupełnie odmieniona. Najgorsze jednak czekało na niego po zakończeniu show:

- Ja już dwa dni przed finałem wiedziałem, że to jest koniec [...] Dlaczego ona mi tego nie powiedziała, że nie czuje tego? [...] Na imprezie po finale Adam siedział z chłopakami, Magda przyszła i usiadła mu na kolanach i się zaczęła łasić. Adam powiedział, no co Ty robisz, weź zejdź mi z kolan i idź może wyjaśnić sytuację z Grzesiem, bo coś jest nie tak - zaczął swoją opowieść.

W tym momencie jednak Magda napisała do niego, aby nie robił z niej najgorszej. Wówczas Grzegorz postanowił zaprosić swoją byłą partnerkę do rozmowy, w celu wyjaśnienia kilku spraw. Niestety ostatecznie Magda odrzuciła jego zaproszenie, a Grzegorz opowiedział o tym, jak został wystawiony przez Magdę po powrocie do Polski:

- To nie ja się zachowałem się ch**owo. To nie ja się muszę tłumaczyć. Ja po prostu powiedziałem ludziom, jak wyglądała prawda. Więc ja nie rozumiem, o co można mieć do mnie pretensje - podsumował.

Internauci po tych wyznaniach Grzegorza są jednak podzieleni. Ostatnio to Magda z "Hotelu Paradise 6" spotkała się z hejtem. Teraz z krytyką musi się liczyć także Grzegorz:

- Człowieku, jaki związek, byłeś z Magda zaledwie kilka dni i to w programie gdzie liczy się gra i intrygi. Dave z Angeliką też nie są razem (gdzie w programie łączyło ich naprawdę dużo). Nie robią takiej szopki jak ty. To co ich poróżniło zachowali dla siebie. To jest dopiero klasa. Po co ten cały hejt na Magdę, użalasz się jak mały chłopiec. - Grzesiu, dorośli ludzie wyjaśniają takie rzeczy między sobą, a nie na live na Instagramie ???? robisz czasami coś, co nie jest pod publiczkę i dla fejmu? - Chociażby ze względu na szacunek do Magdy powinien zostawić prywatne sprawy między nimi i podejść dojrzale... - Żenada, wstydzić to powinieneś się Ty za to co odwalasz ???? zero klasy, nie wiem co Ty chcesz osiągnąć takim użalaniem się nad sobą ???? - piszą internauci.

Grzegorz z "Hotelu Paradise" podsumował podczas swojego live'a także zachowanie Dawida, który w pewnym momencie skutecznie mieszał w jego związku:

- Dawid bardzo perfekcyjnie zorganizował akcje, żeby mi spie*d*olić związek i mu przybijam piątkę, bo mu się to zaje**ście udało. Natomiast widziałem się z Dawidem [...] generalnie powiedziałem mu, co o tym sądzę, natomiast było mi bardzo przykro, że zaczął się wybielać [...] Wypadałoby się przyznać do błędu, [...] przeprosić i tyle. Nie musimy być kolegami - skwitował Grzegorz.

Co myślicie o tych wyznaniach Grzegorza?

