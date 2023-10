Rodzina Chrisa Ducci właśnie się powiększyła! Radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama przekazała ukochana zwycięzcy pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Monika Czajowska w jednym z komentarzy zdradziła, że maleństwo jest już na świecie.

Reklama

"Hotel Paradise": Chris Ducci i jego partnerka Czajkowska po raz drugi zostali rodzicami

"Hotel Paradise" dla wielu uczestników stał się istną trampoliną do sławy. Tak było przede wszystkim w przypadku zwycięzców premierowej edycji show - Marietty Witkowskiej i Chrisa Ducci. Choć wydawać by się mogło, że para znalazła miłość w programie, to prawdziwe uczucie czekało na nich poza blaskiem fleszy. Marietta Witkowska jest już szczęśliwą żoną, a Chris i jego ukochana partnerka Monika Czajkowska od roku spełniają się w roli rodziców ulubienicy internautów - Blanki. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Chris Ducci z "Hotelu Paradise" zostanie ojcem po raz drugi. Para podzieliła się w sieci radosną nowiną, publikując efekty eterycznej sesji zdjęciowej. Teraz nadszedł czas rozwiązania. Monika Czajkowska właśnie urodziła!

Nie było tak łatwo jak się spodziewałam, ale jesteśmy już razem- napisała partnerka Chrisa.

Instagram @chris.ducci

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Anastazja i Dawid są w związku? Pojawiły się oświadczenia

Para przywitała na świecie uroczą córeczkę, która otrzymała imię Pola. Fani ruszyli z gratulacjami.

Czekamy na Niuni zdjęcie dużo, dużo zdrówka. gratulacje ❤️- komentują fani.

Internauci nie ukrywają też, że w napięciu oczekiwali na przyjście na świat małej Poli. Już 1 grudnia w godzinach porannych na Instagramowym koncie Chrisa Ducci pojawiło się bowiem zdjęcie z porodówki.

- Nie mieliśmy okazji, aby Was poinformować więc zrobimy to teraz. Już niedługo Pola będzie z nami. ???????????? Czekamy na Ciebie. ????‍????‍????‍????❤️ - napisał podekscytowany Chris Ducci.

Parze gratulujemy, a małej Poli i jej mamie życzymy dużo zdrowia.

Instagram @chris.ducci

Zwycięzca pierwszej edycji "Hotelu Paradise" i Monika Czajkowska właśnie po raz drugi zostali rodzicami. Jak się jednak okazuje, zakochani już planują ponowne powiększenie swojej rodziny. Jak wyznał jakiś czas temu główny zainteresowany, Chris Ducci marzy o trójce dzieci.

-Planowaliśmy trójkę. Moni po pierwszym porodzie wystarczy dwójka. Ja wciąż chcę trójeczkę (a nawet więcej) - napisał jakiś czas temu na InstaStories.

Myślicie, że Monika zmieni zdanie, a para niebawem zacznie się starać o kolejną pociechę?

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Grzegorz spotyka się Dominiką? Jest komentarz

Instagram @chris.ducci