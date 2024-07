Od pewnego czasu Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" nie ukrywają, że zmagają się z kryzysem w związku. Niestety, wiele wskazuje na to, że ta nieciekawa sytuacja w ich relacji pogłębia się. Właśnie na InstaStories Nany pojawiła się kolejna odpowiedź na pytanie, czy rozstała się z Łukaszem. Co się dzieje pomiędzy tą dwójką? Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Nana i Łukasz rozstali się?

Przed czujnymi fanami "Hotelu Paradise" nic się nie ukryje. Obserwatorzy Nany i Łukasza z 4. edycji show w ostatnim czasie zauważyli, że ta dwójka rzadko pokazuje się razem, więc nic dziwnego, że pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Ostatnio Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" przyznali też, że czeka ich dłuższa rozłąka - Nana wyleciała bowiem do Szwajcarii, a Łukasz już szykuje się do wyjazdu do Belgii. Fani postanowili zapytać więc wprost - czy Nana i Łukasz naprawdę się rozstali? Uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" odpowiedziała nieco wymijająco, ale jedno jest pewne - kryzys w ich relacji ewidentnie pogłębia się.

- Na razie nie odpowiadam na Wasze pytania, sami nie wiemy co robić. Na razie nie widzimy się, ja w Szwajcarii, a Łukasz leci zaraz do Belgii na miesiąc - przyznała Nana.

Nana i Łukasz są jedną z najbardziej lubianych par, jakie powstały dzięki programowi "Hotel Paradise". Ich związek miewał już kryzysy, jednak zawsze udało im się wychodzić z nich zwycięską ręką. Miejmy nadzieję, że i teraz uda im się pokonać wszystkie przeciwności.

A Wy, śledzicie losy uczestników "Hotelu Paradise"? Myślicie, że Nana i Łukasz w końcu wyjawią prawdę na temat swojej relacji?