Przy okazji 6. edycji programu "Hotel Paradise" mamy okazję oglądać rodzącą się relacje pomiędzy Grzegorzem a Magdą. Zauroczeni sobą uczestnicy na wizji nie ukrywali się swoich uczuć. Teraz uczestnik show zdradził kulisy programowego związku. Nie ukrywa, że uczestniczka zawróciła mu w głowie. Jak potoczyła się ich relacja? "Hotel Paradise 6": Grzegorz na temat relacji z Magdą Grzegorz z "Hotelu Paradise 6" nie ukrywał, że w relacji szuka prawdziwych emocji. Jego związek z Moniką był bezpieczną przystanią, niestety nie był dla niego satysfakcjonujący. Właśnie dlatego wejście Magdy do programu zmieniło bieg wydarzeń. Początkowo para nieśmiało spoglądała w swoją stronę. Ostatecznie jednak ich znajomość bardzo szybko przerodziła się w coś więcej. Wówczas Magda i Grzegorz z "Hotelu Paradise" poszli na całość , obdarowując siebie licznymi pocałunkami i czułościami. Pomimo krytyki, jaka na nich spadła, para wydawała się być sobą wyraźnie zauroczona. W rozmowie z portalem "Co za tydzień", uczestnik show, opowiedział o początkach tej relacji: - W momencie, kiedy zaryzykowałem i podszedłem do Madzi, aby z nią porozmawiać i zapytać, jak się układa jej aktualna para, zacząłem czuć ten vibe między nami. Magda odpowiedziała, że z Markiem to nie jest to, nagle szybko zaczęliśmy zmieniać tematy, bardzo dużo rozmawiać, śmiać się i przytulać, aż nagle na którejś z imprez pocałowaliśmy się i tak się wszystko zaczęło. My jako pierwsi przełamaliśmy tę "barierę" całowania. Potem na zabawie w butelkę każdy wymieniał się buziakami. To było świetne. Nasza relacja z Magdą bardzo szybko ewoluowała. Ale pamiętajmy też o tym, że byliśmy ze sobą 24 godziny na dobę i mieliśmy do tego dobre warunki, aby tak się działo - stwierdził. Zobacz także: ...