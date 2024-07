W szóstej edycji "Hotelu Paradise" nie brakowało nie tylko intryg, afer i miłosnych uniesień, ale również śmiechu oraz większych czy mniejszych wpadek, a jedną z nich zaliczyła między innymi Hania. Kontrowersyjna uczestniczka dała się zapamiętać dzięki swojej odpowiedzi w jednej z najbardziej stresujących konkurencji w "Hotelu Paradise 6" - teście wiedzy. W rozmowie z reporterką Party.pl Hania postanowiła się z tego wytłumaczyć. Ktoś jej źle podpowiedział?

"Hotel Paradise 6": Hania o swojej odpowiedzi na teście wiedzy

Test wiedzy to jedna z konkurencji, której uczestnicy "Hotelu Paradise" obawiają się najbardziej - i nie bez przyczyny. Wszyscy w końcu widzieli, z jakimi konsekwencjami swoich złych odpowiedzi musieli mierzyć się ich poprzednicy z ubiegłych edycji miłosnego show. Traf chciał, że w "Hotelu Paradise 6" to Hania i Adam polegli na teście wiedzy, a kiedy dziewczyna stwierdziła, że stolicą Portugalii jest Kambodża - mimo, że koniec końców się poprawiła - spłynęła na nią lawina bezlitosnych komentarzy ze strony widzów. O ten stresujący moment Hanię postanowiła zapytać reporterka Party.pl!

Z tą Kambodżą to wyglądało zupełnie też inaczej. Nie do końca mogę powiedzieć dlaczego - zaczęła uczestniczka "Hotelu Paradise 6". - Nie do końca było tak, że powiedziałam to, bo wpadło mi to do głowy, tylko Ola stała obok Klaudii. Nie ukrywam, że ani Adam ani ja nie wiedzieliśmy co jest stolicą Portugalii, oczywiście teraz już bardzo dobrze wiem, ale jednak Ola stała i nam podpowiadała - wyznała Hania.

Czyżby Ola faktycznie chciała zażartować sobie ze swojej koleżanki i specjalnie podała jej błędną odpowiedź? Koniecznie obejrzyjcie całe wideo i zobaczcie co Hania powiedziała w rozmowie z Party.pl. Jak widać, to co widzimy na ekranach telewizorów nie zawsze jest zgodne z tym, co naprawdę dzieje się w "Hotelu Paradise".