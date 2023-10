Grzegorz Głuszcz zasłynął dzięki szóstej edycji "Hotelu Paradise". Teraz znów możemy oglądać go na ekranie w edycji "All Stars", w której występują byli uczestnicy programu. Influencer znany jest ze swojej bezpośredniości i poczucia humoru. Sporą uwagę przykłada również do swojego wyglądu. W ubiegłym roku zdecydował się na wolumetrię twarzy, a teraz wyjechał do Turcji, by wykonać kolejny zabieg. Na co tym razem się zdecydował?

Grzegorz z "Hotelu Paradise" zdecydował się na zabieg. "Pozbyłem się w końcu jednego z moich kompleksów"

Grzegorza obecnie możemy oglądać w "Hotelu Paradise. All Stars", w którym biorą udział byli uczestnicy programu. Ostatnio jednak Grzegorz na swoim Instagramie poinformował, że wyjeżdża do Turcji, aby wykonać popularny zabieg przeszczepu włosów. Na jego profilu pojawiła się relacja z podróży, zdjęcie tuż po zabiegu i opis, na którym podkreśla swoje zadowolenie z podjętej decyzji. Trzeba przyznać, że na nowym zdjęciu aż trudno rozpoznać Grzegorza!

- Kochani !❤️ Jestem już po przeszczepie włosów w Turcji {...} Cały zabieg jak i wycieczka do Turcji przebiegła lepiej niż się spodziewałem. Cieszę się że pozbyłem się w końcu jednego z moich kompleksów (łysienie) i będę mógł za jakiś czas cieszyć się bujna czupryną - napisał Grzegorz w opisie.

Pod postem Grzegorza z "Hotelu Paradise" roi się od pozytywnych komentarzy - wielu internautów twierdzi, że uczestnik show wygląda dobrze nie tylko po zabiegu, ale i przed.

- Grzesiek łysy czy z włosami , pozytywny gość ???? - No i dobre. Jak Ci to poprawi samopoczucie to bardzo dobrze ????❤️???? - czytamy w komentarzach.

Grzegorz z "Hotelu Paradise" nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem. Przeczep włosów nie jest jedynym zabiegiem z medycyny estetycznej, na jaki się zdecydował. W ubiegłym roku uczestnik "Hotelu Paradise" zdecydował się na poprawienie kości policzkowych, żuchwy i brody. Jakiś czas temu miał również wzorki na swoich brwiach, obok których nie dało się przejść obojętnie. Jak myślicie, czym jeszcze zaskoczy nas Grzegorz w najbliższym czasie?