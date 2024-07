Angelika i David zadbali o to, by widzowie szóstej edycji "Hotelu Paradise" nie mogli narzekać na brak wrażeń. Fani show bacznie przyglądali się ich relacji, a ta dwójka zyskała zarówno wielu kibiców, jak i tych, którzy nie wróżyli im świetlanej przyszłości. Wszyscy jednak są ciekawi tego, co tak naprawdę działo się, kiedy para znikała w hotelowej szafie! Czy Angelika i David pozwolili sobie na całkowite chwile zapomnienia? W rozmowie z reporterką Party.pl uczestniczka zdradziła całą prawdę!

"Hotel Paradise 6": Angelika i David uprawiali seks w programie? Uczestniczka powiedziała prawdę!

Losy uczestników hitowego, miłosnego show TVN7 bywają przewrotne, jednak kiedy okazało się, że Angelika i David z "Hotelu Paradise 6" rozstali się po programie, niektórzy z fanów naprawdę ciężko to przyjęli. Bowiem to właśnie Angelikę i Davida w "Hotelu Paradise", połączył nie tylko zmyślny układ, czy przyjaźń, ale też prawdziwe uczucie. Uczestnicy wręcz nie mogli się od siebie oderwać, a w ich relacji nie brakowało czułych gestów. Nie zapomnijmy też o wycieczkach do sławetnej szafy. No właśnie - skoro o szafie mowa, co tak naprawdę się w niej działo?

- Widzowie widzieli tylko kawałek. My w tej szafie byliśmy bardzo długo, aż światła pogasły i wszyscy poszli spać, a my weszliśmy w trakcie imprezy, która tego wieczoru była organizowana, więc byliśmy tam naprawdę długo - zdradziła Angelika w rozmowie z reporterką Party.pl.

To jednak nie koniec pikantnych szczegółów! Czy Angelika i David postanowili pójść na całość? Koniecznie zobaczcie naszą rozmowę z uczestniczką. Angelika postanowiła się bardzo otworzyć!

