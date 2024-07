Uczestnicy randkowego show TVN-u są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad panujących w "Hotelu Paradise". Jedną z nich jest zakaz przekazywania pewnych, poufnych informacji, związanych z produkcją. Tymczasem Ola zdradziła kilka pikantnych szczegółów związanych z show. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał.

Im bliżej do wielkiego finału w rajskim hotelu, tym więcej kontrowersyjnych zwrotów akcji. Ostatnio w Panamie pojawiły się kolejne nowe osoby, a czujni widzowie nie potrafią przejść obojętnie obok zaistniałych sytuacji. Po ostatnich odcinkach fani "Hotelu Paradise" nie zostawili suchej nitki na Monice, oberwało się także Davidowi oraz Grzegorzowi. Tymczasem w prywatnym życiu uczestników show także sporo się dzieje.

Ola, która w rajskim hotelu pozostaje w parze z Grzegorzem, odcina kupony od sławy i rozwija swoje media społecznościowe. Ostatnio na jej Instagramie pojawiła się sesja pytań, a fani mieli możliwość uzyskać odpowiedzi, na nurtujące ich kwestie. Okazuje się, że widzowie rajskiego hotelu najbardziej są zainteresowani organizacją czasu w "Hotelu Paradise".

Ola swoją odpowiedzią jeszcze bardziej zaciekawiła fanów:

Jej odpowiedź sprowokowała kolejne pytania, dotyczące czasu, spędzonego w "Hotelu Paradise":

Uczestniczka show uchyliła rąbka tajemnicy:

- Mieliśmy się skupić w 100% na tym, co dzieje się w hotelu. Wyłączyć myślenie na świat zewnętrzny. Nie była nam potrzebna godzina do niczego, chociaż w jakimś stopniu było to męczące i zastanawialiśmy się np. o której wstajemy czy kładziemy się do łózek - odpowiedziała.