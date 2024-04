Luiza co prawda opuściła już ósmą edycję miłosnego formatu TVN-u "Hotel Paradise", jednak głosy na jej temat wciąż nie milkną. Teraz w sprawie postanowiła odezwać się sama zainteresowana. Zrobiła to za pośrednictwem Instagrama, gdzie wyjawiła wiele szczegółów, dotyczących produkcji. Nie zabrakło także tematu kontrowersyjnej relacji z Bartkiem. Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Luiza zabrała głos po odejściu z show

Nie ma się czemu dziwić, że ósma edycja matrymonialnego formatu TVN-u bije rekordy oglądalności. W końcu uczestnicy już przy okazji pierwszych odcinków udowodnili, że dostarczą nam niezliczonej liczby emocji. Widzowie nie mają więc wątpliwości, że to, co widzą na ekranie to istny rollercoaster. Jego sponsorem śmiało można nazwać Bartka, który zaszedł za skórę widzom "Hotelu Paradise". Wszystko przez jego nietaktowne zachowanie względem Luizy. Ta co prawda ostatnio musiała się pożegnać z rajskim hotelem, jednak teraz zabrała głos w sprawie.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" tuż po tym jak opuściła rajski hotel, zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów postanowił zapytać, co ta sądzi o Bartku i jego zachowaniu, które diametralnie się zmieniło po tym, jak Luiza odpadła, a ten związał się z Adą. Sama zainteresowana nie ukrywa, że jej zdaniem jest to z jego strony gra, żeby utrzymać się w programie:

Urażona duma. Skupia się na swojej parze, zwłaszcza, że w tym tygodniu to Panowie są zagrożeni podsumowała hotelowego partnera.

Luiza dostała także mnóstwo pytań, dotyczących szczegółów miłosnego show. Uczestniczka nie ukrywa, że inaczej sobie to wszystko wyobrażała:

Nie ukrywam, że zgłaszając się do programu wyobrażałam sobie swoje losy zupełnie inaczej. Mówiłam mamie, żeby się nie martwiła (ona nie chciała, żebym jechała), bo po HP7 już pewnie ludzie wyciągnęli wnioski i uczestnicy będą wobec siebie wszyscy w porządku i nie będzie już takich akcji. Liczyłam, że uda się stworzyć klimat z HP3.

Ponadto opowiedziała, jak przebiegał jej casting, droga do Wietnamu oraz nagrania. Co ciekawe, Luiza wolała wziąć udział w 9. edycji "Hotelu Paradise".

Celowałam w 9.edycję, pasowała mi bardziej emisja po wakacjach, ale dopasowali mnie do 8. Aż teraz ciekawa jestem kolejnej edycji

