W 9. edycji "Hotelu Paradise" emocji nie brakuje, a tych najmocniejszych systematycznie dostarcza widzom szczególnie Bartek. Fani show mają już dość i postanowili w swoich komentarzach publikowanych w sieci zwrócić się bezpośrednio do produkcji programu. Co aż tak im się nie spodobało?

"Hotel Paradise": Widzowie gorzko oceniają zachowanie Bartka

Ostatnio wspominaliśmy o tym, że Klaudia El Dursi ma powody do radości - wówczas okazało się, że już po pierwszym tygodniu emisji, dziewiąta edycja miłosnego show "Hotel Paradise" biła rekordy oglądalności. Przed telewizorami zasiada znacznie więcej osób, niż w przypadku poprzedniej odsłony. Z jakiej przyczyny? Być może wszystko rozbija się o wydarzenia, które już w pierwszym tygodniu nabrały szalonego tempa. W centrum zainteresowania, po tym jak hotel opuściła Martyna oraz Antek, znalazł się Bartek, który niezmiennie nie schodzi z podium.

Widzowie uwielbianego show TVN-u już jakiś czas temu stwierdzili, że Bartek z "Hotelu Paradise" przesadza. Sprawa tyczy się przede wszystkim sposobu, w jaki traktuje swoją partnerkę, Luizę. Internauci są zgodni co do tego, że ich zdaniem uczestnik pomylił pewność siebie z brakiem kultury. Jak się okazuje, to zdążył już pokazać także nowej uczestniczce, Oli. Ta jednak od razu odpowiedziała tym samym. Mimo to widzowie uważają, że to, co widzą na ekranie, nie powinno mieć miejsca.

Widzowie "Hotelu Paradise" są zgodni;

Weźcie tego człowieka z ekranu, bo tylko on mnie tak wkurza, że patrzeć na niego nie mogę. To jest straszne, jak traktuje kobiety i się do nich odzywa, powinien znaleźć się tam mężczyzna ,by go nauczył szacunku do kobiet.

Ponadto przytoczyli historię z poprzedniego sezonu, gdzie Łucja stała się kozłem ofiarnym. Tym razem rola ta ich zdaniem przypadła Luizie.

Dlaczego produkcja nie reaguje na agresję Bartka? Czy nie możecie utrzymać pewnego standardu, tak aby program był dla uczestników komfortowy i bezpieczny? Wstyd. Łucji nikt nie pomógł i teraz to samo z Luizą. Dramat

Podzielacie zdanie fanów "Hotelu Paradise"?

