Sara, która zwyciężyła czwartą odsłonę miłosnego show, zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość z pytań dotyczyła programu "Hotel Paradise. All Stars". Czego widzowie dowiedzieli się od pięknej blondynki? Koniecznie sprawdźcie.

"Hotel Paradise All Stars": Sara o show i Mikołaju

Fani miłosnego formatu TVN-u mają prawdziwe powody do radości. Bowiem produkcja przygotowała dla niech niemałą niespodziankę w postaci programu z udziałem gwiazd z poprzednich edycji. Widzowie więc wreszcie ponownie mogą śledzić w telewizji losy swoich ulubieńców. Nie da się ukryć, że na ekranie naprawdę sporo się dzieje. Ostatnio do "Hotelu Paradise All Stars" powrócił Miłosz, który obecnie stworzył związek z Wiktorią - zwyciężczynią piątej edycji. W specjalnej odsłonie show znalazła się także inna wygrana, Sara.

Ostatnio to Nana zdradziła kulisy programu "Hotel Paradise All Stars". Teraz natomiast zrobiła to właśnie Sara. Wszystko za sprawą sesji pytań i odpowiedzi, którą ta zorganizowała na swoim Instagramie.

- Czy mieliście zegarek w hotelu? Wiedzieliście, która jest godzina i ile spaliście czasu? - padło pytanie.

Sara zdradziła prawdę:

- Ni mieliśmy dostępu do zegarka, kalendarza i telefonu. Najlepszy czas - wyznała.

Widzów interesował także fakt, ile będzie odcinków z udziałem gwiazd:

- 24 odcinki - zdradziła.

Fani programu "Hotel Paradise All Stars" dopytywali także o jej prywatne odczucia:

- Którą edycje HP wspominasz lepiej? - padło pytanie.

Sara zdradziła, kiedy towarzyszyło jej więcej emocji:

- Uważam, że to były dwie zupełnie inne edycje! Każda wyjątkowa i indywidualna! W 4 edycji było to dla mnie nowe i zdecydowanie towarzyszyło więcej emocji! A tutaj już znałam temat! Mimo to każda zaskakująca.

Nie mogło także zabraknąć pytania o Mikołaja, z którym ta obecnie jest w relacji:

- Jak Twoja relacja z Mikołajem?

Sara jednak wiele nie zdradziła:

- Dobrze wiecie, że nie możemy nic mówić i pytacie. Oglądajcie.

Pomimo tego widzowie są przekonani, że Sara i Mikołaj po programie stworzyli związek. Czy faktycznie tak jest? Przekonamy się o tym już niebawem!

