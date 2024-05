Finał "Hotelu Paradise" przeszedł do historii. Wielkimi wygranymi okazali się Agnieszka i Jędrzej, co nie spodobało się większości widzów. Okazuje się, że fani "Hotelu Paradise" byli za wygraną Ady i Bartka, ponieważ między nimi narodziło się prawdziwe uczucie, a nie jedynie przyjaźń. Widzowie mają dość i apelują do produkcji.

Reklama

Rozgoryczeni fani "Hotelu Paradise" apelują do produkcji

Widzowie nie kryją żalu, że to właśnie Agnieszka i Jędrek stanęli na ścieżce lojalności w finale "Hotelu Paradise". Wszystko za sprawą tego, że para nie deklarowała sobie niczego, a ich stosunki były w programie iście przyjacielskie. Dodatkowo oliwy do ognia dodała Aga, która w ostatniej chwili rzuciła kulą, co oczywiście rozzłościło fanów show. W komentarzach zawrzało i widzowie nie pozostawili na Agnieszce suchej nitki. Dodatkowo, padły ostre słowa w stronę produkcji "Hotelu Paradise":

Dajcie wreszcie głosować widzom, bo to co się dzieje to żart!

Popieram. Powinni głosować widzowie, którzy widzą więcej niż uczestnicy - grzmią internauci.

@jedrzej.hotelparadise8

Być może produkcja "Hotelu Paradise" przychyli się do próśb fanów i w kolejnych sezonach wprowadzi głosowanie smsowe.

Warto wspomnieć również, że po finale głos zabrał Jędrzej, który wraz z Agą został wielkim wygranym programu "Hotel Paradise". Mimo że mężczyzna zapewnił, że między nim a Agnieszką jest wszystko w porządku to widzowie wciąż nie mogą zrozumieć zachowania uczestniczki. Aga jako jedna z nielicznych otrzymała od internautów naprawdę wiele słów goryczy. Zarzucana jest jej nawet fałszywość i obłuda.

Zobacz także

Co myślicie o propozycji fanów programu? Czy werdykt powinien być poparty głosami widzów?

Reklama

Zobacz także: Czy Bartek i Ada są parą po "Hotelu Paradise"? "Nie da się czegoś takiego udawać"