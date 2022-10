"Hotel Paradise 6": Ola i Klaudia znały się przed programem? "To jest śmieszna historia..."

Ostatnie wydarzenia, a mianowicie pojawienie się w " Hotelu Paradise 3 " Michała, który przed programem znał się z Olą, doprowadziły do ogromnych zmian i rozzłościły nie tylko uczestników, ale i widzów kontrowersyjnego programu. Mieszkańcy rajskiego hotelu oburzeni kłamstwem Oli postanowili odesłać ją do Polski jeszcze przed Rajskim Rozdaniem , jednak wygląda na to, że inna uczestniczka również skrywa swój sekret. Czyżby widząc to, jak pozostali zareagowali na zażyłości Oli i Michała, Luiza postanowiła zachować go tylko dla siebie? Okazuje się, że zadnim Kuba wszedł do programu, dziewczyna, która obecnie tworzy z nim parę, już go znała! "Hotel Paradise 3": Luiza i Kuba znali się przed programem Dla Oli znajomość z Michałem przed programem okazała się końcem przygody z "Hotelem Paradise 3". Mimo, że oboje utrzymywali, że nigdy nie byli ze sobą blisko, pozostałym uczestnikom trudno było w to uwierzyć, a fakt, że Ola wiedziała, że chłopak pojawi się na Zanzibarze i w rozmowie z Luizą otwarcie przyznała, że na niego czeka, tylko dolał oliwy do ognia. Mieszkańcy rajskiego hotelu stwierdzili, że dziewczyna wykazała się brakiem szczerości i postanowili ją "odpulić", a swoje trzy grosze w całym zamieszaniu miała nawet Luiza, która postanowiła spiskować przeciwko swojej przyjaciółce , czego widzowie nie mogli jej wybaczyć! Jak się okazuje, nie tylko Ola miała w "Hotelu Paradise 3" kolegę sprzed programu. Niedawno do uczestników trzeciej edycji kontrowersyjnego show dołączył Kuba. Chłopak zrobił naprawdę mocne wejście i od razu udał się na randkę z trzema uczestniczkami, po której dziewczyny zadecydowały, że stworzy parę z Luizą. Ta nie kryła, że tylko czeka aż w "Hotelu Paradise 3" pojawi się ktoś nowy i będzie mogła...