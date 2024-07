Angela i David byli zdecydowanie najsilniejszą parą 6. edycji "Hotelu Paradise". Ku zdziwieniu wszystkich odpadli tuż przed wielkim finałem, przez co nie było im dane stanąć na ścieżce lojalności. Zakochani opuścili program bez żalu, podkreślając, że ich relacja jest o wiele cenniejsza niż wygrana. Jak wyglądają ich relacja po miesiącach od pobytu w Panamie? Czy Angela i David po "Hotelu Paradise 6" są jeszcze parą? Niestety ich relacja to już przeszłość:

Nie nazwałabym tego nawet koleżeństwem - powiedziała Angelika w rozmowie z Party.pl.

Co się wydarzyło pomiędzy nimi po programie i dlaczego się rozstali?

"Hotel Paradise 6": Angelika i David rozstali się po programie

Angelika i David w "Hotelu Paradise 6" nie widzieli poza sobą świata. Nawet dla uczestników logicznym było, że to oni bezsprzecznie powinni wejść do finału "Hotelu Paradise 6". Niestety stało się inaczej a najsilniejsza para została wyeliminowała tuż po finałowej Pandorze. Zszokowana takim przebiegiem spraw była nawet Klaudia El Dursi, która komentowała to na swoim Instagramie.

Angelika i David nie żałowali decyzji przed finałem "Hotelu Paradise". Podkreślili, że ich relacja jest dla nich o wiele cenniejsza, a swoją ścieżkę lojalności przeszli już w trakcie trwania show. Jednak czy relacja Davida i Angeliki przetrwała po "Hotelu Paradise 6"? W wywiadzie z Party.pl, Angelika opowiedziała o tym, jak potoczyły się ich losy:

Faktycznie po programie próbowaliśmy, chcieliśmy to budować ale faktycznie wiele rzeczy takich prywatnych w naszym życiu nie połączyło się. (...) Nasza relacja po "Hotelu" ciągnęła się miesiącami. (...) Cały czas jest ok między nami nie ma żadnej złej energii, po prostu nie jesteśmy razem, nie utrzymujemy kontaktu, próbowaliśmy. Były wzloty i upadki, były przerwy w komunikacji, znowu powroty. Jednak na odległość to też nie jest łatwe.

Angelika z "Hotelu Paradise 6" opowiedziała również o powodach rozstania z Davidem:

Związki na odległość nie są proste, ja jednak chciałabym mieć tę osobę obok. Odległość decydowała, inne poglądy na wiele spraw, inny styl życia i faktycznie niedopasowało się.

Angelika z "Hotelu Paradise" podkreśla, że wraz z Davidem snuli plany o jego przeprowadzce z Mołdawii do Polski, jednak ostatecznie to się nie udało:

Plany były, David chciał wrócić do Polski ale daleko terminowo, to nie było, że od razu zdecydowaliśmy tylko on miał wrócić bliżej wakacji.

"Hotel Paradise 6": Czy Angelika i David mają kontakt po rozstaniu?

Angelika podkreśliła, że zakończenie związku z Davidem po "Hotelu Paradise" do definitywny koniec ich romantycznej relacji i nie ma szansy na to żaden powrót:

U nas padła kropka, nie będzie żadnych już powrotów, Sentyment mam do niego ogromny i zawsze będę mieć. Jednak cała Polska oglądała rozwój naszej relacji więc to też nie jest łatwe. Też nie było łatwe wracać do tych odcinków, gdzie to wszystko się rozwija. U nas ten rozwój już zatrzymał się w pewnym momencie i kiedy oglądaliśmy odcinki już nie byliśmy ze sobą. Nie mieliśmy kontaktu za bardzo tylko jak komentowaliśmy jakieś odcinki.

Angelika z "Hotelu Paradise" przyznała, że nie ma kontaktu z Davidem z "Hotelu Paradise" po rozstaniu:

Tylko w momentach jak zobaczymy coś na Instagramie, albo we wspólnym gronie. Nie nazwałabym tego nawet koleżeństwem.

Podczas finałowej Pandory okazało się również, że koledzy z "Hotelu Paradise" bali się o Angelikę. Davidowi zarzucono toksyczne zachowanie oraz ograniczanie partnerki. "Czy ja jestem tyranem?" - pytał uczestników na Pandorze. Angelika postanowiła odnieść się do tego w naszym wywiadzie:

Oczywiście szanuje go bardzo, jest fajnym facetem, chociaż wielu widzów uważa czasami inaczej. Osądy o zaborczość, toksyczność... No ja tego nie czułam, teraz bedąc widzem mogę się po części zgodzić, że mogło to tak wyglądać ale nie był żadnym tyranem dla mnie na pewno. Niestety nie jestesmy razem, wszystko się rozpadło.

Co jeszcze zdradziła nam Angelika o Davidzie z "Hotelu Paradise 6"? Zobaczcie nasze nowe wideo.

