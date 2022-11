"Hotel Paradise 6": Hania rozwścieczyła widzów zachowaniem w finale! "Totalny brak klasy"

Przed nami wielki finał 4. edycji "Hotelu Paradise"! Nana i Łukasz, a może Sara i Michał? Która z tych par stanie na ścieżce lojalności i zmierzy się w próbie Złotej Kuli? Takie pytania zadają sobie sympatycy show, z napięciem oczekując a emisję ostatecznego starcia tych dwóch duetów. Tymczasem jedna z byłych uczestniczek miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki zaskoczyła fanów swoim komentarzem. Czyżby Vanessa zdradziła zbyt wiele i tuż przed finałem zdradziła, jak zakończy się 4. sezon rajskiego hotelu? To trzeba zobaczyć! "Hotel Paradise 4": Vanessa przez przypadek zdradziła wynik finału? Już w poniedziałek, 6 grudnia, po godz. 21:30 poznamy zwycięzców 4. edycji "Hotelu Paradise". Wiemy już, że o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych zawalczą Nana i Łukasz oraz Sara i Michał . Którzy uczestnicy staną na drodze lojalności? Fani show już mają swoją teorię i nakłaniają graczy do rzutu kulą . Czy któraś z hotelowych piękności, a może jeden z przystojniaków pójdzie w ślady Krystiania z poprzedniej edycji i postanowi zgarnąć pieniądze tylko dla siebie? Takie pytanie zadają sobie tysiące widzów TVN 7. Co więcej, byli uczestnicy rajskiego hotelu dodatkowo podgrzewają atmosferę wymownymi postami w mediach społecznościowych. Na instagramowym koncie Vanessy właśnie pojawiło się zdjęcie jej finałowej kreacji. Ubrana w zjawiskową, białą suknię ciemnowłosa piękność postanowiła opatrzyć fotografię przewrotnym podpisem, nawiązującym do wydarzeń, jakie miały miejsce w finale. - Pamiętam jakby to było wczoraj, gdy robiłam te zdjęcia i przygotowywałam się do finału @hotelparadise.tvn7 , a już dziś to Wy zobaczycie jak zakończą się losy Czwartej Edycji..♥️💫 Żałuję, że to nie my stanęliśmy na ścieżce...