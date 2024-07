W szóstej edycji programu "Hotel Paradise" nie brakuje wielkich emocji. Ostatnio coraz więcej kontrowersji wzbudza David, który od samego początku tworzy relację z Angeliką. Widzowie krytycznie oceniają zachowanie uczestnika piszą wprost, że jest toksyczny. Fani "Hotelu Paradise" sugerują nawet, że Angelika boi się swojego programowego partnera.

"Hotel Paradise 6": Fani martwią się o Angelikę

Szósta edycja kontrowersyjnego programu okazała się być tak samo emocjonująca, jak pozostałe odsłony. Pomimo faktu, że do wielkiego finału pozostało już niewiele czasu, w programie dzieje się coraz więcej. Można by pomyśleć, że dotychczasowi uczestnicy mogą czuć się bezpieczni. Jednak nic z tych rzeczy - w programie co jakiś czas pojawiają się nowe osoby. W ostatnim odcinku do programu "Hotel Paradise 6" dołączył nowy uczestnik, Grzegorz Kasprzyk, który ewidentnie przypadł do gustu widzom. Zupełnie inaczej z kolei było w przypadku nowej uczestniczki, która pojawiła się w Panamie - fani "Hotelu Paradise 6" byli załamani Natalią. Teraz jednak internauci wzięli na tapet uczestnika, który już na dobre zdążył się zadomowić w rajskim hotelu - Davida. Już od dłuższego czasu widzom nie podoba się jego roszczeniowe i impulsywne zachowanie. Tym razem jednak twierdzą, że Angelika powinna uciekać od piłkarza.

Pomimo tego, że obecnie w "Hotelu Paradise" Angelika i David to jedna z najmocniejszych par, 26-latek już niejednokrotnie pokazywał nieuzasadnioną zazdrość wobec swojej partnerki. Takie zachowanie nie umknęło czujnym widzom. Po ostatnim odcinku, w którym Angelika wpadła w oko nowemu uczestnikowi, internauci twierdzą, że David jest toksyczny, a Angelika zachowuje się jakby się go bała:

- Dave jaki zaborczy tylko wszedł a Angela szybciutko uciekła.. ????Jeszcze musiał ja pocałować aby zaznaczyć teren.. Angela run jak najszybciej... - Nie widziałam nigdy bardziej zaborczego i despotycznego chłopa od Davida - Co Dave zrobił, że aż TAK ustawił dziewczynę? ???? Wystarczyły dwa słowa, by posłusznie i grzecznie poleciała w podskokach do Pana ;-) Zabawna scena. - "angie baby" a zabrzmiało jak "do pokoju natychmiast " ???? - boi się go -dziewczynka dała się urobić - i słucha swojego pana ???? - Dave to toksyk i despota. Nie cierpię tego chłopa. - Jaki tox z tego Drva . Strach i szok miał w oczach???????????????? - Dave się strasznie zachowuje. Okropnie zaborczy. Nie chcę być homofobem, ale może w jego kraju są takie zasady, że kobieta jest niewolnicą. U nas tak nie ma.

Pomimo tego, co sądzą widzowie, w rajskim hotelu panują zupełnie inne przekonania, dotyczące pary, jaką tworzy Angelika i David. Pozostali uczestnicy show nie mają wątpliwości co do tego, że idealnie do siebie pasują oraz, że w takim duecie mogą dotrzeć do finału. Co więcej, sama Angelika zdaje się nie widzieć problemu, bo większość czasu spędza w ramionach ukochanego, z którym wygląda na bardzo szczęśliwą.