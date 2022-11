"Hotel Paradise 6": Widzowie mają dość Angeliki i Davida! "Przeraża ta para". O co chodzi?

W "Love Island 4" odbyło się już kilka potyczek między uczestniczkami o jednego z panów. Pech chciał, że we wszystkich jedną ze stron była Ola, która wciąż na "Wyspie Miłości" nie może znaleźć prawdziwego uczucia. Nikt nie spodziewałby się, że to właśnie Angelika wejdzie z uczestniczką w potyczkę słowną i pokłóci się z nią o Adriana, nazywanego w programie Armando. Co na ten temat sądzi Bruno? Wygląda na to, że uczestnik mimo złamanego serca, trzeźwo podchodzi do sprawy i na dodatek przypomina zaskakujące słowa Angeliki! Już jako były uczestnik "Love Island", nie szczędzi również mocnej opinii na temat zachowania swojej byłej partnerki. "Love Island 4": Angelika nie miała racji, kłócąc się z Olą? Bruno to potwierdza! Relacja Brunona i Angeliki na "Wyspie Miłości" nie należała do najprostszych i sielankowych. Chłopak postanowił poderwać Angelikę i zgolił nawet dla niej brodę , ale to nie obudziło w uczestniczce większych uczuć, która niedługo potem z nim zerwała. Jakby tego było mało, to głos Angeliki na Brunona zadecydował ostatnio o tym, że to właśnie on odpadł z programu. Angelika jednak długo nie rozpaczała po odejściu Brunona z programu i jako singielka szybko zaczęła szukać sobie nowej pary - jej obiektem westchnień aktualnie jest Adrian i wygląda na to, że on także chciałby pogłębić tę relację. To jednak zirytowało Olę, która myślała, że w końcu odnalazła parę u boku przystojnego Adriana. Ostatecznie więc zainteresowanie wobec Armando wykazuje Ola i Angelika, co spowodowało niemały konflikt między dziewczynami. Angelika twierdziła, że Adrian podobał się jej od początku, zaś Ola była pewna, że nic takiego nie słyszała i zarzuciła uczestniczce, że ta teraz tak...