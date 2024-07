Jeszcze przed chwilą zakochani, których mieliśmy okazję poznać w piątej odsłonie miłosnego show "Hotel Paradise", raczyli nas wspólnymi relacjami z drugiego końca świata. Tymczasem po powrocie do Polski spędzają czas osobno. Dlaczego? Koniecznie zobaczcie te zdjęcia!

"Hotel Paradise 5": Co ze związkiem Jaya i Elizy?

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" są ulubieńcami fanów formatu. Zakochani poznawali się na oczach kamer i chociaż początkowo nikt nie dawał im najmniejszych szans, udowodnili, że to, co ich połączyło, było prawdziwe. Eliza i Jay są aktywni w sieci i chętnie dzielą się z internautami swoją codziennością, ale podkreślają, że są dalecy od show-biznesowego świata, chociaż od czasu do czasu biorą udział w medialnych imprezach. Zdecydowanie jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie zrobili to samotna podróż na inny kontynent. Jay i Eliza z "Hotelu Paradise 5" przeżyli chwile grozy w Afryce, jednak cały czas byli razem i się wspierali. Teraz wrócili do Polski i okazuje się, że... postanowili od siebie odpocząć?

Eliza i Jay są nierozłączni, po powrocie z "Hotelu Paradise" mieszkali z rodzicami uczestniczki, jednak odkąd zdecydowali się na kupno starego domu, postawili na mieszkanie tylko we dwoje. Podróż do Afryki zdecydowanie również wystawiła ich bliskość na próbę, tylko cementując ich relację. Po kilku tygodniach po powrocie do Polski zakochani postanowili... spędzić trochę czasu osobno? Ku zaskoczeniu fanów Eliza opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia z wakacji, na których jest... bez Jaya. Gwiazda nie zdradza, kto jej towarzyszy, jednak ewidentnie dobrze się bawi.

Co w tym czasie robi Jay z "Hotelu Paradise"? Okazuje się, że został w Warszawie. Postanowił skorzystać z wolnego czasu i spotkać się Kubą z tej samej edycji:

- Chciałem na kawkę, chłop mnie ciągnął na wywiad... - napisał Jay, publikując zdjęcie w towarzystwie programowego kolegi.

Widocznie Jay i Eliza doszli do wniosku, że kilka chwil bez siebie dobrze im zrobi. A wy pozwalacie sobie na osobne wakacje, kiedy jesteście w związku?

