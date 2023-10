Jay i Eliza z"Hotelu Paradise" nie mają szczęścia podczas swojego wyjazdu do Afryki. Jay ponownie wylądował w szpitalu, a Eliza relacjonowała jego pobyt tam w mediach społecznościowych. Filmik, który opublikowała, był przepełniony bólem. Co się wydarzyło? Koniecznie poznajcie szczegóły.

"Hotel Paradise 5": Stan zdrowia Jaya zaniepokoił fanów

Jay i Eliza z "Hotelu Paradise 5" z chęcią dzielą się swoją codziennością - szczególnie teraz, kiedy przebywają w podróży. W końcu jakiś czas temu para postanowiła porzucić dotychczasowe życie i przenieść się tymczasowo na inny kontynent. W tym celu udali się aż do Afryki, gdzie nie brakuje im przygód. Już na samym początku Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" przeżyli chwile grozy w Kenii, kiedy próbowano ich okraść. Zła passa jednak na tym się nie skończyła. Następnie zarazili się bakterią, przez co Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" trafili do szpitala. Wówczas ich stan zdrowia nie był najlepszy. Teraz Jay kolejny raz znalazł się w szpitalu...

Jay wylądował na sali operacyjnej - napisała.

Eliza z "Hotelu Paradise" opublikowała także niepokojące nagranie, na którym widać, że Jay walczy z bólem, który ciężko wytrzymać:

Pierwszy raz w życiu widziałam, żeby go coś bolało aż tak mocno - przyznała Eliza.

Nagranie wyglądało bardzo niepokojąco, fani "Hotelu Paradise" mogli zmartwić się o stan zdrowia Jaya. Eliza wyjaśniła jednak, co się stało.

Jay z "Hotelu Paradise" wpadł w jeżowca. W tym przypadku nie tylko bliskie spotkanie ale również wyciąganie jego kolców jest bardzo bolesne:

Musiałyśmy z mamą wyjść z sali, bo to nie na nasze nerwy. Jay wpadł dość konkretnie w jeżowca. Teraz ma mini zabieg (?), który ma na celu wyciągnąć te wszystkie kolce z jego stopy.

Miejmy nadzieję, że to już koniec przykrych niespodzianek podczas wyjazda Jay'a i Elizy.

